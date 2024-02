La conférence mondiale « Double innovation, possibilités infinies » des distributeurs de Wingderm® a eu lieu à l'IMCAS

BEIJING, 5 février 2024 /PRNewswire/ -- Le congrès mondial 2024 de l'IMCAS s'est tenu à Paris, en France, du 1er au 3 février. Le premier jour, Wingderm® a organisé la conférence de lancement du nouvel appareil « Double innovation, possibilités infinies » pour ses distributeurs du monde entier, ainsi que la présentation des dernières améliorations de Renuva® et la séance de partage d'applications cliniques, qui a été un franc succès.

Will Wong, PDG de Wingderm® a présenté Lasermach 2, la nouvelle génération de solutions d'épilation au laser, qui a fait l'objet d'une mise à niveau complète de l'unité matérielle, de l'application clinique et de l'intelligence, ce qui la rend plus efficace, plus confortable et plus intelligente. Lasermach 2 devrait être un appareil d'épilation hautement compétitif dans les prochaines années.

Renuva® a gagné les faveurs de nombreux partenaires depuis son lancement. Carol Ren, vice-présidente de Wingderm®, a souligné que Renuva® a été amélioré sur plusieurs points, notamment l'amélioration des Rolling Tips, qui adoptent la technologie de détection magnétique, et le nouveau GrowTip spécifiquement conçu pour la repousse des poils. Grâce à ces améliorations, Renuva® sera encore plus pratique à utiliser et répondra aux besoins individuels des personnes en quête de beauté.

En tant qu'orateur principal, le Dr Matthieu Sergent Ferreri de France a présenté les utilisations cliniques de Renuva® pour améliorer les infections cutanées (ridules, perte de cheveux, pigmentation, cicatrices et photovieillissement). Quant au Dr Martyn King, du Royaume-Uni, il a présenté une approche holistique consistant à combiner le Renuva® avec d'autres améliorations esthétiques comme la toxine botulique, les fils PDO et les produits de comblement à base d'acide hyaluronique.

Carol Ren a remis des certificats d'appréciation aux deux conférenciers invités, exprimant ainsi sa reconnaissance et sa gratitude pour leurs contributions importantes aux applications cliniques du Renuva®. Will Wong a remis des certificats de partenariat aux distributeurs exceptionnels, qui constituent non seulement une reconnaissance de leurs excellents résultats, mais aussi de leurs attentes et de leur engagement en faveur d'une coopération future.

Au cours des trois jours d'exposition, Wingderm® a présenté de nombreux appareils, Lasermach 2 et le Renuva® amélioré suscitant un intérêt considérable. Dans un proche avenir, ils seront commercialisés officiellement. Restez à l'écoute pour obtenir plus d'informations.

Depuis sa création en 2016, Wingderm®, qui a pour objectif « une esthétique et une technologie faciles à réaliser », fournit d'excellents appareils médicaux esthétiques photoélectriques intelligents et fiables qui ont été exportés dans plus de 80 pays, avec plus de 10 000 unités installées, reconnues pour leur sûreté et leur efficacité par les experts et les amateurs de beauté.

Pour en savoir plus, visitez : https://www.wingderm.com/