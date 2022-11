La Conférence mondiale sur le design industriel 2022 aura lieu à Yantai, au Shandong

YANTAI, Chine, 11 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Sur le thème « Design : chaîne de l'industrie du futur », la Conférence mondiale sur le design industriel 2022 (WIDC 2022) se tiendra les 13 et 14 novembre 2022 à Yantai, dans la province du Shandong. La WIDC est organisée par le département provincial de l'industrie et des technologies du Shandong, l'association chinoise du design industriel et le gouvernement populaire municipal de Yantai. Elle sera co-animée par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information et le gouvernement populaire provincial du Shandong, avec le soutien de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et la Global Design Industry Organization (GDIO).

WIDC 2022 WIDC 2022 WIDC 2022 WIDC 2022

La WIDC 2022 vient souligner l'importance du design industriel, au début de la chaîne de valeur et en amont de la chaîne industrielle, selon le comité organisateur. La WIDC 2022 aura lieu à la fois en ligne et en présentiel dans plus de 40 pays et régions du monde. Au cours de l'événement, des scientifiques, des entrepreneurs et des designers de renom présenteront les dernières tendances et applications du design industriel. Les dernières innovations, applications industrielles et solutions de commercialisation venues de Chine et d'autres parties du monde y seront présentées. Parallèlement, les China Excellent Industrial Design Awards seront présentés et les projets récompensés seront exposés.

La WIDC, premier sommet dédié au secteur du design industriel, se tient à Yantai depuis quatre années consécutives, permettant à la ville de s'imposer comme une place forte du secteur manufacturier et un pôle réputé pour ses atouts en matière de design industriel. Yantai profitera également de cette occasion pour faire de la WIDC une plateforme professionnelle où des particuliers prestigieux échangent des idées, où de multiples ressources sont rassemblées et où les résultats se concrétisent.

De plus, Yantai mettra en place des mécanismes de coopération divers, en ligne et hors ligne. Une attention particulière sera accordée à l'identification des entreprises clés et des grands projets du secteur ; et un processus d'adaptation intensive des parcs industriels, des entreprises et des instituts de recherche sera enclenché. De nombreuses opportunités de coopérations seront présentées, et les professionnels talentueux seront encouragés et poussés à s'impliquer dans le secteur du design. Toutes ces initiatives visent à améliorer la production de design industriel et à aider Yantai à devenir la capitale mondiale du design.

