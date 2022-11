La Conferencia Mundial de Diseño Industrial 2022 se celebrará en Yantai, Shandong

YANTAI, China, 10 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Bajo el lema "El diseño, cadena de la industria del futuro", la Conferencia Mundial de Diseño Industrial 2022 (WIDC 2022) se celebrará los días 13 y 14 de noviembre de 2022 en la ciudad de Yantai, provincia de Shandong. La WIDC está organizada por el Departamento Provincial de Industria y Tecnología de la Información de Shandong, la Asociación China de Diseño Industrial y el Gobierno Popular Municipal de Yantai. El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información y el Gobierno Popular Provincial de Shandong serán los coanfitriones, y contará con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la Organización Mundial de la Industria del Diseño (GDIO).

WIDC 2022 WIDC 2022 WIDC 2022 WIDC 2022

La WIDC 2022 pone de relieve el importante papel del diseño industrial en el frente de la cadena de valor y en la parte superior de la cadena industrial, según el Comité Organizador. La WIDC 2022 se celebrará tanto online como offline en más de 40 países y regiones. Durante el evento, científicos, empresarios y célebres diseñadores ofrecerán una visión de las últimas tendencias y aplicaciones industriales del diseño industrial. Se expondrán las innovaciones más recientes, las aplicaciones industriales y las soluciones de comercialización de China y otras partes del mundo. Al mismo tiempo, se presentarán los premios China Excellent Industrial Design Awards y se expondrán los proyectos galardonados.

Como cumbre principal del sector del diseño industrial, la WIDC se ha celebrado en Yantai durante cuatro años consecutivos, lo que ha impulsado a Yantai a establecerse como una fuerte presencia manufacturera y una ciudad reconocida por su fuerza en el diseño industrial. Yantai también aprovechará esta oportunidad para transformar la WIDC en una plataforma profesional en la que personas de prestigio intercambien ideas, se reúnan múltiples recursos y se transfieran y traduzcan los resultados.

Además, Yantai establecerá mecanismos online y offline para la cooperación multifacética. Se hará hincapié en la identificación de empresas clave y grandes proyectos basados en la cadena, y se llevará a cabo un intenso emparejamiento de parques industriales, empresas e institutos de investigación. Se ofrecerán más oportunidades de cooperación y se alentará y motivará a los profesionales con talento para que se involucren en el sector del diseño. Todas estas iniciativas pretenden mejorar aún más la oferta de diseños industriales y contribuir a que Yantai se convierta en una Capital Mundial del Diseño.

SOURCE The Organizing Committee of the WIDC 2022