La conferencia anual de la Alianza Internacional del Turismo de Montaña 2021 comenzó en formato virtual

Durante la conferencia, Dominique de Villepin, presidente de la IMTA y exprimer ministro francés; Shao Qiwei, vicepresidente de la IMTA y expresidente de la Administración Nacional de Turismo de China (CNTA); He Yafei, secretario general de la IMTA y exviceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China; Tan Jiong, vicegobernador del Gobierno Popular de la provincia de Guizhou; Francesco Frangialli, secretario general honorario de la Organización Mundial del Turismo; Julia Simpson, presidenta y directora ejecutiva del Consejo Mundial de Viajes y Turismo; Xu Jing, exdirector regional para Asia y el Pacífico de la Organización Mundial del Turismo; Dai Bin, presidente de la Academia de Turismo de China; Wei Xiao'an, parte de Famosos Expertos en Turismo en China; Chen Ping, vicepresidenta global de la Organización Internacional Für Volkskunst, y Chen Tiejun, presidente de Hainan Tourism Investment & Development Co., Ltd. y otros invitados en el país y en el extranjero también pronunciaron discursos en línea o de manera presencial.

En el contexto de la crisis posterior a la COVID-19, necesitamos analizar todos juntos los desafíos y las oportunidades que enfrentan los países y regiones de todo el mundo para encontrar la mejor manera de recuperar y revitalizar el turismo. Como dijo el Sr. Dominique de Villepin, presidente de la IMTA, debemos mantenernos unidos. Por medio de esta crisis, vemos cuánto dependemos unos de otros para nuestra seguridad y prosperidad comunes sobre la base de la confianza y la cooperación. Esto es aún más cierto en el caso del turismo internacional.

En la conferencia, se dio a conocer el Comité especializado en el bienestar en las termas de montaña de la IMTA. La ciudad de Huzhou, en la provincia de Zhejiang, fue elegida como sede del "Día internacional del turismo de montaña" 2022. Ocho entidades, incluidas Coastal City Development Group Co., Ltd.(Camboya) y la Asociación Danesa China de Turismo e Intercambio Cultural (Dinamarca), se convirtieron oficialmente en miembros de la IMTA.

