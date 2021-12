Lancement de l'édition 2021 de la conférence annuelle de l'International Mountain Tourism Alliance en ligne

La conférence, dont le thème était « comment les organisations internationales peuvent-elles jouer un rôle de premier plan dans la reprise du tourisme mondial et la refonte de la gouvernance », s'articulait autour de deux sujets : « la refonte et la gouvernance du tourisme pendant la pandémie »; et « l'innovation dans la construction d'une plateforme de coopération et de mécanismes pour les organisations internationales de tourisme tournées vers l'avenir ».

Dominique de Villepin, président de l'IMTA et ancien premier ministre français, Shao Qiwei, vice-président de l'IMTA et ancien président de l'Administration nationale du tourisme de Chine, He Yafei, secrétaire général de l'IMTA et ancien vice-ministre du ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Tan Jiong, vice-gouverneur du gouvernement populaire de la province du Guizhou, Francesco Frangialli, secrétaire général honoraire de l'Organisation mondiale du tourisme, Julia Simpson, présidente et chef de la direction du Conseil mondial du voyage et du tourisme, Xu Jing, ancien directeur de l'OMTNU pour la région de l'Asie-Pacifique, Dai Bin, président de l'Académie de tourisme de Chine, Wei Xiao'an, spécialiste reconnu du secteur du tourisme en Chine, Chen Ping, vice-président mondial de l'organisation internationale Für Volkskunst, et Chen Tiejun, président de Hainan Tourism Investment&Development Co., Ltd. et d'autres invités du pays et de l'étranger ont également prononcé des discours en ligne ou hors ligne.

Dans la foulée de la crise post-COVID-19, nous devons tous ensemble discuter des défis et des possibilités auxquels sont confrontés les pays et les régions du monde, afin de trouver la meilleure façon de relancer et de dynamiser le tourisme. Comme l'a expliqué M. Dominique de Villepin, président de l'IMTA, nous devons rester unis. Tout au long de cette crise, nous constatons à quel point nous dépendons les uns des autres pour notre sécurité et notre prospérité communes fondées sur la confiance et la coopération. C'est encore plus vrai pour le tourisme international.

Le comité spécial Mountain Hot Spring Wellness de l'IMTA a été dévoilé lors de l'événement. La ville de Huzhou, dans la province du Zhejiang, a été choisie pour accueillir l'édition 2022 de la « journée internationale du tourisme en montagne ». Huit organisations, dont le Coastal City Development Group Co., Ltd. (Cambodge) et la Danish Chinese Tourism & Cultural Exchange Association (Danemark) sont devenues membres officielles de l'IMTA.

