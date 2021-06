La construction par GWM d'un écosystème de l'industrie de l'hydrogène vient dynamiser la nouvelle révolution énergétique

L'économie mondiale et l'industrie énergétique entrent dans une « ère de décarbonisation », et les économies d'énergie et la protection de l'environnement sont maintenant des tendances à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, l'énergie associée à l'hydrogène est considérée comme l'énergie propre dont le potentiel de développement au XXIe siècle est le plus élevé. Suivant cette tendance, GWM s'efforce d'éliminer les principaux obstacles technologiques, d'établir un lien entre les chaînes industrielles en amont et en aval et d'accélérer la promotion commerciale de l'énergie associée à l'hydrogène en construisant une écologie de la chaîne d'approvisionnement internationale associée à l'hydrogène intégrant « la production, le stockage, le transport, le ravitaillement et les applications ». De plus, l'entreprise a lancé une solution complète de « systèmes d'alimentation associés à l'hydrogène » d'envergure mondiale, conforme à la réglementation sur les véhicules – la technologie Hydrogen-L.E.M.O.N.–, qui est le noyau technique de la stratégie énergétique associée à l'hydrogène de GWM et l'un des aspects technologiques fondamentaux de la plateforme L.E.M.O.N. de GWM. La solution couvre les piles à combustible, les piles électriques et les dispositifs de piles à combustible associés à l'hydrogène, ainsi que les systèmes de stockage d'hydrogène installés sur les véhicules et les différentes composantes clés. GWM prévoit lancer cette année le premier SUV équipé d'une pile à hydrogène de classe C dont la fabrication est appuyée par la technologie Hydrogen- L.E.M.O.N., et qui offrira jusqu'à 840 km d'autonomie.

En tant que première entreprise automobile chinoise membre du Hydrogen Council, GWM a commencé dès 2016 à mettre sur pied une équipe de recherche et développement de classe mondiale dans les domaines de l'énergie, des systèmes de piles à combustible et des technologies associées à l'hydrogène. Cette équipe est composée de leaders de l'industrie provenant de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de Corée, du Japon, des États-Unis et de la Chine. Parallèlement, GWM a créé un écosystème de recherche et développement dans 7 pays et 10 régions d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie, établissant ainsi une base solide favorisant les innovations au sein de l'industrie de l'énergie associée à l'hydrogène. GWM a investi un montant total de 2 milliards de yuans afin de répondre à la demande en matière de recherche et développement dans l'ensemble de la chaîne industrielle. L'entreprise investira également 3 milliards de yuans dans la recherche et le développement associés à l'industrie de l'hydrogène au cours des trois prochaines années, ce qui lui permettra d'atteindre une capacité de production de 10 000 unités et de se hisser au rang de leader de l'industrie.

Conformément aux exigences relatives à la protection de l'environnement et aux faibles émissions de carbone et guidé par la notion de « surinvestissement » dans la recherche et le développement, GWM renforce continuellement le développement de la technologie énergétique associée à l'hydrogène, de la technologie de stockage de nouvelles énergies et d'autres futures technologies propres, s'acquittant activement de ses responsabilités sociales et environnementales, tout en demeurant au service des utilisateurs du monde entier selon le concept de déplacement « vert et intelligent ». L'objectif est de créer un écosystème de chaîne industrielle respectueux de l'environnement et de « bâtir une société durable et magnifique grâce à l'énergie associée à l'hydrogène ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1525901/1.jpg

SOURCE GWM