La cooperación financiera China-Singapur comparte beneficios con el mundo

CHONGQING, China, 20 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- China-Singapore (Chongqing) Connectivity Initiative Financial Summit (CCI-FS) se celebrará paralelamente en Chongqing y Singapur del 23 al 24 de noviembre, según anunció el 15 de noviembre la Oficina de Información del Gobierno Popular Municipal de Chongqing.

La CCI-FS de este año se celebrará bajo el lema: Profundizar la cooperación financiera entre China y la ASEAN, crear un nuevo paradigma de interconectividad.

Como evento clave en el marco del tercer proyecto de cooperación intergubernamental entre China y Singapur, la CCI-FS se ha celebrado con éxito en tres ocasiones. En noviembre de 2015, se lanzó oficialmente la China-Singapore (Chongqing) Demonstration Initiative on Strategic Connectivity (CCI) con los servicios financieros como una de sus cuatro áreas prioritarias. En los últimos seis años, nuestra visión de reducir el coste de la financiación en el oeste de China y beneficiar a todo el mundo mediante el fortalecimiento de la cooperación financiera entre China y Singapur se ha hecho realidad.

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el transporte marítimo y aéreo se ha visto obstaculizado, sin embargo, el volumen de carga a través de China-Europe Railway Express ha aumentado en cambio a pesar de las interrupciones, un apoyo vital para Europa en la lucha contra la COVID-19 y el mantenimiento de la estabilidad de la cadena de suministro global.

El éxito de los servicios ferroviarios de mercancías China-Europa no puede realizarse sin los proyectos de financiación transfronteriza de CCI.

En el marco de la CCI, el Centro Logístico Internacional de Chongqing, donde se encuentra la terminal de partida del China-Europe Railway Express, es decir, el ferrocarril de Chongqing Tuanjiecun, emitió bonos por valor de 500 millones de dólares en Singapur con un coste inferior al del mercado nacional. La emisión ha permitido recaudar fondos para la construcción de infraestructuras en el centro, de modo que la cooperación financiera desempeña su papel para crear una mejor terminal portuaria.

Se trata de una miniatura del éxito de la cooperación financiera de CCI. Hasta ahora, la financiación transfronteriza de Chongqing en el marco de la CCI ascendía a 15.500 millones de dólares, con un coste de financiación global 1,03 puntos porcentuales inferior al nivel nacional, y toda la región de China occidental ha recaudado más de 5.700 millones de dólares en Singapur.

Los beneficios de la cooperación financiera de CCI han sido compartidos por todo el mundo.

El Nuevo Corredor Internacional de Comercio Marítimo y Terrestre (ILSTC) es un importante canal logístico internacional entre China y los países del sudeste asiático. Mediante el ferrocarril, el mar y la carretera, las mercancías del oeste de China pueden viajar hacia el sur y acceder al mercado mundial a través de puertos costeros y fronterizos como Guangxi y Yunnan, con un tiempo más corto en comparación con la ruta tradicional del este de China.

Mientras tanto, los servicios financieros transfronterizos de CCI están potenciando el ILSTC. Una plataforma de servicios financieros construida conjuntamente por China y Singapur para el corredor proporciona servicios financieros cómodos y de bajo coste para las empresas de logística, comercio y fabricación a lo largo de la ruta, y también potencia sus empresas operativas.

Por ejemplo, los productos electrónicos fabricados en la factoría vietnamita de LG Group llegaron a Chongqing a través del ILSTC, y luego fueron transportados a Europa a través del China-Europe Railway Express, reduciendo así la duración de la logística a más de la mitad en comparación con el transporte marítimo. Del mismo modo, los productos fabricados en Alemania se transportan a los mercados del sudeste asiático a través de los dos corredores con una duración logística reducida a la mitad.

Por lo tanto, ILSTC ha reducido tanto el tiempo de transporte como el coste de los servicios entre China, el Sudeste Asiático y los países europeos, y ha permitido así a las empresas relacionadas compartir mejor los frutos del crecimiento económico sostenido y la integración regional.

"En los últimos cinco años, Chongqing y Singapur han mejorado la conectividad financiera entre China occidental y los países de la ASEAN a través de la cooperación financiera de CCI", dijo Ravi Menon, Director Gerente de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS).

"En los próximos cinco años, China y Singapur aprovecharán nuevas oportunidades, implementarán el Plan Quinquenal de Cooperación Financiera de la CCI con altos estándares y abrirán nuevos caminos en la cooperación financiera bilateral", dijo Ruan Lu, Director General de la Oficina de Regulación Financiera de Chongqing.

