La coopération financière entre la Chine et Singapour partage ses avantages avec le monde entier

CHONGQING, Chine, 20 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Le sommet financier de l'initiative de connectivité (CCI-FS) entre la Chine et Singapour (Chongqing) se tiendra à Chongqing et à Singapour parallèlement du 23 au 24 novembre, a annoncé le bureau d'information du gouvernement populaire municipal de Chongqing le 15 novembre.

Le CCI-FS se tiendra cette année sous le thème : Approfondir la coopération financière entre la Chine et l'ANASE, créer un nouveau paradigme d'interconnectivité.

En tant qu'événement clé dans le cadre du troisième projet de coopération intergouvernementale entre la Chine et Singapour, le CCI-FS a été organisé avec succès à trois reprises. En novembre 2015, l'initiative de démonstration Chine-Singapour (Chongqing) sur la connectivité stratégique (CCI) a été officiellement lancée avec les services financiers comme l'un de ses quatre domaines prioritaires. Au cours des six dernières années, notre vision de réduire les coûts de financement dans l'ouest de la Chine et de bénéficier au monde entier en renforçant la coopération financière entre la Chine et Singapour est devenue une réalité.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le transport maritime et aérien a été entravé, mais le volume de fret le long de la ligne ferroviaire Chine-Europe a plutôt augmenté malgré les perturbations, un soutien vital à l'Europe dans la lutte contre la COVID-19 et le maintien de la stabilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Le succès des services de trains de marchandises Chine-Europe ne peut se faire sans les projets de financement transfrontaliers de la CCI.

Dans le cadre de la CCI, Chongqing International Logistics Hub, où se trouve le terminal de départ de la ligne ferroviaire Chine-Europe, c.-à-d. Chongqing Tuanjiecun Railway, a émis des obligations d'une valeur de 500 millions de dollars à Singapour à un coût inférieur à celui du marché intérieur. L'émission a permis de lever des fonds pour la construction d'infrastructures dans le hub, de sorte que la coopération financière joue son rôle pour créer un meilleur terminal portuaire.

Il s'agit d'une miniature de la coopération financière réussie de la CCI. Jusqu'à présent, le financement transfrontalier de Chongqing au titre de la CCI s'élevait à 15,5 milliards de dollars, son coût de financement global pouvant être inférieur de 1,03 point de pourcentage au niveau national, et l'ensemble de la région de l'ouest de la Chine a levé de plus de 5,7 milliards de dollars à Singapour.

Les avantages de la coopération financière de la CCI ont été partagés par le monde entier.

Le nouveau corridor commercial international terre-mer (ILSTC) sert de canal logistique international majeur entre la Chine et les pays d'Asie du Sud-Est. Par voie ferrée, maritime et terrestre, les marchandises en provenance de l'ouest de la Chine peuvent voyager vers le sud et accéder au marché mondial par les ports côtiers et frontaliers tels que Guangxi et Yunnan, avec un temps plus court par rapport à la route traditionnelle de l'est de la Chine.

Pendant ce temps, les services financiers transfrontaliers de la CCI renforcent l'ILSTC. Une plateforme de services financiers construite conjointement par la Chine et Singapour pour le corridor fournit des services financiers pratiques et peu coûteux aux entreprises de logistique, de commerce et de fabrication le long de la route, et renforce également ses sociétés d'exploitation.

Par exemple, les produits électroniques fabriqués dans l'usine vietnamienne de LG Group sont arrivés à Chongqing via l'ILSTC, puis ont été transportés en Europe par la ligne ferroviaire Chine-Europe, réduisant ainsi la durée de la logistique de plus de la moitié par rapport au transport maritime. De même, les marchandises fabriquées en Allemagne sont transportées vers les marchés d'Asie du Sud-Est par les deux corridors avec une durée logistique réduite de moitié.

Par conséquent, l'ILSTC a réduit à la fois le temps de transport et le coût des services entre la Chine, l'Asie du Sud-Est et les pays européens, et a ainsi permis aux sociétés affiliées de mieux partager les fruits d'une croissance économique soutenue et d'une intégration régionale.

« Au cours des cinq dernières années, Chongqing et Singapour ont amélioré la connectivité financière entre l'ouest de la Chine et les pays de l'ANASE grâce à la coopération financière de la CCI », a déclaré Ravi Menon, directeur général de l'Autorité monétaire de Singapour (MAS).

« Dans les cinq prochaines années, la Chine et Singapour saisiront de nouvelles opportunités, mettront en œuvre le plan quinquennal de coopération financière de la CCI avec des normes élevées, et feront de nouvelles avancées dans la coopération financière bilatérale », a déclaré Ruan Lu, directeur général du Bureau de réglementation financière de Chongqing.

