La COP28 doit répondre aux besoins des plus vulnérables, déclare le Président désigné lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques

« Il est essentiel que nous nous concentrions sur les besoins des communautés les plus vulnérables et que nous réalisions des progrès transformationnels en matière d'atténuation, d'adaptation, de financement, de pertes et de dommages », déclare le Dr Sultan Al Jaber, Président désigné de la COP28, lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques.

La conférence, qui se déroulera du 5 au 15 juin à Bonn, en Allemagne, accueillera des discussions sur un éventail de questions, notamment le bilan mondial, l'objectif mondial sur l'adaptation, la transition juste, les pertes et dommages, et le programme de travail sur l'atténuation.

« Nous accorderons la priorité à une approche inclusive pour guider le plus haut niveau d'ambition dans notre réponse au bilan mondial, assurant ainsi une transition énergétique juste et équilibrée qui ne laisse personne de côté ».

BONN, Allemagne, 13 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le Président délégué de la COP28, M. Sultan Al Jaber, a rencontré les chefs de délégation et les principaux groupes de négociation, notamment ceux des pays les moins avancés (PMA) et des petits États insulaires en développement (PEID) à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de Bonn, qui se tiendra à l'approche de la COP28, soulignant la nécessité d'engager et d'écouter toutes les voix dans le débat sur les changements climatiques, en particulier celles des pays du Sud.

Lors de la conférence, qui se tiendra à Bonn du 5 au 15 juin, des discussions seront organisées sur plus de 50 points inscrits à l'ordre du jour.

Dans le cadre des réunions de Bonn, M. Al Jaber a déclaré : « Nous allons tendre la main à chaque communauté, chercher à inclure la participation active de ceux qui sont sous-représentés, notamment les jeunes et les peuples autochtones. Et nous donnerons l'espace nécessaire et un environnement favorable afin de discuter, de débattre et d'harmoniser chaque mandat dans chaque pilier climatique ».

Au cours de sa réunion avec les délégués du Groupe des 77 et la Chine, M. Al Jaber a déclaré que les membres du G77 ont une contribution spéciale à apporter en aidant à façonner des résultats négociés ambitieux, un programme d'action transformatrice et une transition énergétique juste et équitable qui ne laisse personne de côté. Pour cela, le financement climatique est essentiel. À ce propos, M. Al Jaber a souligné son engagement à réformer les institutions financières mondiales, à débloquer plus de financements concessionnels et à attirer beaucoup plus de capitaux privés. M. Al Jaber a par ailleurs mis en avant que la COP28 serait la première COP à accueillir un Sommet du G77.

Le Dr Al Jaber s'est également entretenu avec le Groupe arabe et divers délégués des PEID, et a souligné l'importance de mettre en œuvre des changements tangibles pour mener des actions climatiques réelles qui ne laissent personne de côté. L'adaptation, a-t-il déclaré, est un objectif essentiel pour la région : garantir aux pays les ressources nécessaires pour s'adapter aux effets néfastes du changement climatique, y compris ceux liés à l'alimentation et à la santé.

« Tout le monde est touché et les communautés les plus vulnérables qui ont le moins fait pour provoquer des changements climatiques sont les plus touchées. Les pays arabes ne représentent que 5 % des émissions mondiales, mais sont parmi les plus durement touchés par les impacts climatiques. Les températures augmentent au Moyen-Orient et en Afrique du Nord presque deux fois plus vite que dans le reste du monde », a ajouté le Dr Al Jaber.

S'appuyant sur ces commentaires, Razan Al Mubarak, championne de haut niveau des Nations Unies en matière de changements climatiques, a souligné ses engagements de longue date envers la nature et la biodiversité, et a mis en avant le rôle essentiel que ces deux piliers, nature et biodiversité, joueraient pour que nous parvenions à un résultat positif. Elle a également insisté sur l'importance que l'inclusion recoupe tous les aspects du processus de la COP, et s'attache en particulier à inclure ceux qui sont les plus vulnérables, afin que chaque voix soit entendue et que chaque partie prenante se sente habilitée à participer à l'engagement commun de lutter contre le changement climatique.

Les délégués des États membres du Groupe africain des négociateurs (AGN) ont rencontré le Dr Al Jaber. Ce dernier a souligné que l'Afrique était un continent riche en ressources énergétiques propres – notamment les énergies éolienne, solaire, hydroélectrique et géothermique – et qu'elle était ainsi en mesure d'offrir aux pays qui la compose des possibilités extraordinaires de croissance à faibles émissions de carbone et des conditions grandement favorables au développement durable. Toutefois, cela ne sera possible que si le financement, la technologie et le renforcement des capacités sont rendus disponibles grâce à des investissements à grande échelle, transformant ainsi l'idéal d'une transition juste en réalité.

« Il est essentiel que nous tirions parti des succès de la COP27 pour nous concentrer sur les besoins des communautés les plus vulnérables et réaliser des progrès transformationnels en matière d'atténuation, d'adaptation, de financement et de pertes et dommages », a déclaré le Dr Al Jaber. « La réduction progressive des combustibles fossiles est inévitable. La vitesse à laquelle cela se produit dépend de la rapidité avec laquelle nous pouvons éliminer progressivement les émissions de carbone, tout en assurant la sécurité énergétique, l'accessibilité et l'abordabilité ».

Le Dr Al Jaber a également écouté les priorités des peuples autochtones, le rôle qu'ils peuvent jouer dans le processus de la COP, et il leur a assuré que leurs voix et celles des communautés marginalisées sont entendues. Il a souligné que les peuples autochtones, s'il ne représentent que 5 % de la population mondiale, protègent 80 % de la biodiversité mondiale. Le rôle des peuples autochtones en tant que gardiens de la nature sera reconnu par un « Pavillon des peuples autochtones » à la COP28.

Lors de son allocution à la table ronde globale, le président désigné a déclaré : « Nous accorderons la priorité à une approche inclusive pour guider le plus haut niveau d'ambition dans notre réponse au Bilan mondial, en assurant une transition énergétique juste et équilibrée et en offrant un espace de discussion, de dialogue et de consensus sur le rôle des combustibles fossiles ». Et d'ajouter : « Nous sommes déterminés à faire en sorte que tous les groupes et tous les intervenants soient pleinement engagés. Nous avons besoin d'une COP d'action, une COP de solidarité et une COP d'unité », a ajouté le Dr Al Jaber.

Dans ses remarques aux chefs de délégation de tous les groupes de négociation et parties dans le cadre de la CCNUCC, le Dr Al Jaber a déclaré : « La présidence de la COP28 reconnaît le point de vue de nombreux participants dans cette salle selon lequel le bilan mondial, et par extension la COP28, doit être un tournant. Nous devons répondre au bilan en suivant une voie pragmatique et efficace afin d'atteindre les objectifs de l'Accord de Paris ».

Et d'ajouter : « Nombreux sont ceux parmi vous qui ont consacré toute leur carrière à cette cause. Vous savez ce qui est en jeu. Beaucoup d'entre nous se souviennent de ce moment à Paris où le monde a choisi d'emprunter une voie différente vers un avenir meilleur et durable sans carbone. Nous savons que nous n'allons pas assez vite, mais nous savons aussi que nous avons le pouvoir de faire la différence, si nous agissons en solidarité ».

Les jeunes seront au premier plan pour relever le défi climatique, a déclaré le Dr Al Jaber à la délégation des jeunes. C'est pourquoi la COP28 mettra un accent particulier sur l'autonomisation des jeunes. Il a présenté Shamma Al Mazrui, championne du climat chez les jeunes à la COP28, qui a souligné l'importance d'inclure les jeunes dans toutes les conversations sur les changements climatiques. Shamma Al Mazrui a également présenté le tout premier Bilan des jeunes, une évaluation des défis pour l'inclusion des jeunes dans les processus de la CCNUCC et une feuille de route pour l'avenir.

La présidence de la COP28 a également rencontré les présidents des organes subsidiaires, l'ambassadeur Nabil Munir et Harry Vroels, ainsi que divers autres chefs de délégation présents à une réception au musée de la Bundeskunsthalle.

« À la COP28, nous nous concentrerons sur des solutions concrètes et ambitieuses, qui nous permettront de combler les lacunes d'ici 2030. Et nous inclurons toutes les parties prenantes afin d'élaborer un plan d'action inclusif qui nous permettra d'aller dans la bonne direction. Nous devons passer des étapes progressives aux progrès transformationnels qui profitent à tous, partout. Et ce travail commence ici même à Bonn ».

COP28 aux Émirats arabes unis :

La COP28 aux EAU aura lieu à Expo City Dubai du 30 novembre au 12 décembre 2023. La conférence devrait réunir plus de 70 000 participants, y compris des chefs d'État, des représentants de gouvernements, des dirigeants d'entreprises internationales, des représentants du secteur privé, des universitaires, des experts, des jeunes et des acteurs non étatiques.

aux EAU aura lieu à Expo City Dubai du 30 novembre au 12 décembre 2023. La conférence devrait réunir plus de 70 000 participants, y compris des chefs d'État, des représentants de gouvernements, des dirigeants d'entreprises internationales, des représentants du secteur privé, des universitaires, des experts, des jeunes et des acteurs non étatiques. Comme l'exige l'Accord de Paris sur le climat, la COP28 aux EAU présentera le tout premier bilan mondial – une évaluation complète des progrès réalisés par rapport aux objectifs climatiques.

sur le climat, la aux EAU présentera le tout premier bilan mondial – une évaluation complète des progrès réalisés par rapport aux objectifs climatiques. Les EAU dirigeront un processus permettant à toutes les parties de s'entendre sur une feuille de route claire afin d'accélérer les progrès vers une transition énergétique mondiale pragmatique. Il s'agira également de s'accorder sur une approche visant à ne laisser personne de côté pour une action climatique inclusive.

