La course à pied « Erzgebirgstour » vise à soutenir la classe moyenne avec la chanson « Safe & Sound »

Il y a plus de 20 ambassadeurs qui participent pour représenter leur groupe professionnel. Des personnes célèbres comme Randy Engelhard, tatoueur de Sophia Thomalla, ainsi que la célèbre blogueuse Gina-Maria (@_ginella) de Zwickau et Bernd Keller, ancien président du FC Erzgebirge Aue #standtogether dans le clip vidéo.

Cette campagne de dons est différente des autres. Plusieurs défis différents ont été inventés, comme des défis sportifs (vélo, course à pied et randonnée) et un concours de chant et de danse. Une bonne politique de diversion est importante pour de nombreuses personnes, car l'ennui est nul et mauvais pour l'esprit.

Pour renforcer encore l'esprit d'entreprise, la chanson sortira en version anglaise sous le titre « Safe & Sound » le 27 mars 2021. De plus amples informations sur la campagne sont disponibles sur le site anglais : www.standtogether.earth . Ces recettes seront également ajoutées à la boîte de dons.

La grande finale de la campagne ET de l'Erzgebirgstour 2021 aura lieu sur le légendaire SACHSENRING.

Lors de l'ouverture des inscriptions de l'Erzgebirgstour le 3 avril 2021, le club cycliste publiera un autre clip vidéo pour une édition spéciale du tour allemand. Ils ont réussi à collaborer avec les cyclistes Marta Swiatlon, qui compte plus de 85 000 followers sur Instagram, et Naima Diesner, Miss Göttingen 2018 et Vice Miss Hessen 2019.

Il est possible de demander des prestations sur la page d'accueil jusqu'au 30 juin 2021. L'ambition est de donner des avantages au plus grand nombre de personnes possible. Et c'est possible, lorsque nous apprenons à prendre soin du monde tous ensemble.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1457482/SophiaVerena_SafeAndSound.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1457458/Erzgebirgstour_Logo.jpg

