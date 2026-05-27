LA CREADORA Y EMPRENDEDORA LAURA TERMINI HACE HISTORIA AL GANAR DOS PREMIOS TELLY Y ANUNCIA LA NUEVA TEMPORADA DE SU PODCAST "CHICANOL"

DORAL, Fla., 27 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La reconocida creadora de contenido, actriz y fundadora de la multiplataforma ChicaNOL, Laura Termini, ha sido galardonada con dos prestigiosos Premios Telly, consolidando su posición como una de las voces latinas más innovadoras e influyentes en la industria de los medios y la publicidad en Estados Unidos.

Termini fue reconocida en dos de las categorías más competitivas a nivel global:

Laura Termini Laura Termini

Mejor Podcast (Best Podcast) : Por la excelencia y el impacto cultural de su proyecto ChicaNOL , un espacio que empodera y conecta con la audiencia latina a través de conversaciones auténticas, crecimiento personal y sin filtros.

Por la excelencia y el impacto cultural de su proyecto , un espacio que empodera y conecta con la audiencia latina a través de conversaciones auténticas, crecimiento personal y sin filtros. Mejor Campaña Creativa de Storytelling de Marca (Best Creative Branded Storytelling Campaign): Destacando su habilidad única para fusionar los objetivos comerciales de las marcas con narrativas humanas, creativas y culturalmente relevantes para el mercado hispano.

"Recibir estos dos Telly Awards es una validación al trabajo hecho a pulso, a la autenticidad y al inmenso poder adquisitivo y cultural de nuestras historias como latinas. Mi objetivo con ChicaNOL siempre ha sido conectar desde la verdad y la creatividad, y este reconocimiento internacional me impulsa a seguir rompiendo barreras", expresó Laura Termini tras recibir los galardones.

Apertura para Patrocinios y Nueva Temporada Apalancada en este doble reconocimiento internacional, Termini anuncia oficialmente la pre-producción de la nueva temporada del podcast ChicaNOL. La plataforma, que se ha convertido en un referente del mercado multicultural, está abriendo oportunidades estratégicas de patrocinio para marcas que busquen conectar con la audiencia hispana a través de campañas de storytelling galardonadas y de alto impacto.

Asociarse con ChicaNOL en esta nueva etapa garantiza a los anunciantes un posicionamiento premium junto a contenido validado por la industria, dirigido a un nicho cautivo de mujeres latinas que toman las decisiones de compra en sus hogares.

Los Premios Telly (Telly Awards) son el principal galardón que honra la excelencia en video y televisión en todas las pantallas, recibiendo anualmente miles de candidaturas de las mejores agencias, productoras y creadores a nivel mundial.

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FUENTE Chicanol