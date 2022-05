La croissance imparable des crypto-monnaies : SOFTSWISS partage les tendances de l'iGaming 2022

Les paris en crypto-monnaie : une croissance doublée

Parallèlement à la tendance mondiale montrant la popularité croissante des crypto-monnaies, le rapport d'entreprise de SOFTSWISS démontre également le développement continu des jeux d'argent en crypto-monnaies. Selon les statistiques, la somme des paris en pièces numériques au T1 2022 a plus que doublé par rapport à la même période de l'année dernière. Plus précisément, elle a augmenté de 116,7 %.

« Les jeux d'argent cryptographiques sont devenus un secteur d'activité indépendant, à part entière et extrêmement prometteur. Les marques adaptées à ces conditions ont un avantage tel que des possibilités d'exploitation plus larges et, par conséquent, un public plus large », a noté Andrey Starovoitov, directeur de l'exploitation chez SOFTSWISS.

Partage entre les monnaies fiduciaires et les crypto-monnaies : une différence qui s'estompe

Les monnaies fiduciaires occupent toujours la première place, avec 64 % du volume total. Cependant, la part des crypto-monnaies ne cesse de croître. Par rapport à la même période de l'année dernière, la part des crypto au premier trimestre 2022 a augmenté de près de 10 points de pourcentage : de 26,3 % à 35,9 %.. Par rapport au premier trimestre 2020, la part des crypto-monnaies a augmenté de 29 points de pourcentage. Si cette dynamique se poursuit, la part des fiats et des crypto-monnaies pourrait devenir égale au cours de l'année prochaine.

Crypto-monnaies leaders : le bitcoin voit sa part diminuer

Même si le bitcoin est la crypto-monnaie préférée depuis son introduction par SOFTSWISS, sa part a diminué de 10 points de pourcentage au premier trimestre 2022. Cela est lié à l'intérêt croissant pour l'Ethereum et le Litecoin, les principales altcoins. Leur part a augmenté respectivement de 3,45 % et 2,95 %. La part exacte des trois principales crypto-monnaies au premier trimestre 2022 :

1.Bitcoin (BTC) – 72,80 %

2.Ethereum (ETC) – 13,45 %

3.Litecoin (LTH) – 6,45 %

Andrey Starovoitov, directeur de l'exploitation chez SOFTSWISS, a noté : « Le bitcoin sera toujours la principale crypto-monnaie pour les dépôts dans un avenir proche. Cependant, la forte croissance des autres altcoins démontre l'intérêt pour des monnaies plus avancées en termes de technologie, comme Ethereum. Davantage de joueurs préféreront diversifier leurs fonds avec d'autres crypto-monnaies. C'est une tendance positive liée au développement du marché. »

La liste complète des pièces les plus utilisées figure dans le rapport de SOFTSWISS .

Jeux d'argent en crypto-monnaie 2022 : à quoi faut-il s'attendre ?

Selon les résultats du premier trimestre de SOFTSWISS, les crypto-monnaies vont continuer à croître et à évoluer en termes de parts de pièce. La diversification des crypto-monnaies utilisées pour les paris sera l'une des tendances importantes qui influenceront le secteur.

« Le renforcement de la réglementation des casinos traditionnels attirera également de nouveaux opérateurs dans la niche des crypto-monnaies. Nous verrons une croissance active dans ce segment, car la plupart des leaders actuels rejoindront cette niche. Nous pouvons mettre en évidence ce dont vous avez besoin pour lancer un projet crypto réussi sur la base de notre expérience : le traitement des crypto comme Coinspaid, les services d'échange de crypto, et la conversion de la monnaie du jeu pour une plus grande sélection de contenu de jeu. Cependant, de nouveaux besoins apparaissent déjà. Par exemple, l'utilisation des NFT pour gamifier l'expérience des joueurs et créer une communauté de personnes partageant les mêmes idées autour des casinos en ligne », a résumé Andrey Starovoitov, directeur de l'exploitation chez SOFTSWISS.

À propos de SOFTSWISS

SOFTSWISS est une marque internationale fournissant des solutions logicielles certifiées et largement reconnues pour la gestion des opérations iGaming. SOFTSWISS détient plusieurs licences de jeu, fournissant des solutions iGaming à guichet unique. En 2013, SOFTSWISS a été le premier au monde à introduire une solution de casino en ligne optimisée pour les bitcoins.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1811821/SOFTSWISS_1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1811822/SOFTSWISS_2.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1811823/SOFTSWISS_3.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1556004/SOFTSWISS_Logo.jpg

SOURCE SOFTSWISS