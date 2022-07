La cuarta ampliación de iCapital con ESRT añade 60.000 pies cuadrados de espacio en One Grand Central Place

Desde su primer espacio de 17.573 pies cuadrados firmado en 2017, iCapital ha crecido en 123.651 pies cuadrados

NUEVA YORK, 18 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) anunció hoy que iCapital aumentará su espacio de oficinas con ESRT por dos pisos completos adicionales que suman 59.228 pies cuadrados en su cuarta expansión en One Grand Central Place, para un total de 141.224 pies cuadrados a través de seis pisos completos en un contrato de arrendamiento a largo plazo. iCapital es una empresa global líder en fintech que impulsa el acceso y la eficiencia en la inversión alternativa para las industrias de gestión de activos y riqueza. Desde su primer contrato de arrendamiento firmado en 2017, iCapital se ha ampliado cuatro veces con ESRT.

"Estamos encantados de ampliar nuestra asociación de cinco años con ESRT y de seguir expandiendo nuestra presencia nacional en el corazón de la ciudad de Nueva York con un espacio adicional en One Grand Central Place", dijo Lawrence Calcano, presidente y consejero delegado de iCapital. "Nuestra expansión en curso nos ha permitido impulsar la innovación en un espacio de trabajo contemporáneo y operar en un entorno que invita a la colaboración. Esperamos dar cabida a personas con talento para unirse a nuestro equipo, lo que nos permite servir mejor a nuestros clientes y continuar con nuestra trayectoria de rápido crecimiento en una ubicación inigualable."

One Grand Central Place ofrece espacios de oficinas para inquilinos de primera categoría y servicios que incluyen un centro de conferencias exclusivo para inquilinos, múltiples opciones de restauración y acceso en el edificio a las cinco líneas de metro de Grand Central Station, trenes de cercanías y tiendas.

"La conveniente ubicación, los inmejorables servicios y la excelente calidad ambiental interior han contribuido a la decisión de iCapital de realizar su cuarta expansión en One Grand Central Place", dijo Thomas P. Durels, vicepresidente ejecutivo de bienes inmuebles de Empire State Realty Trust.

Lauren Crowley Corrinet, Al Golod y Christopher Hogan de CBRE representaron a iCapital en las negociaciones de arrendamiento. Jordan Berger, de ESRT, y Erik Harris, Neil Rubin, Scott Klau y William Cohen, de Newmark, representaron al propietario.

Se puede encontrar más información sobre One Grand Central Place y las disponibilidades actuales online.

Acerca de Empire State Realty Trust

El Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) es un fideicomiso de inversiones inmobiliarias (REIT) que posee y gestiona activos de oficinas, locales comerciales y multifamiliares en Manhattan y el área metropolitana del Gran Nueva York, entre ellas el Empire State Building, el "Edificio Más Famoso del Mundo", la atracción número uno de Estados Unidos en 2022 Travelers' Choice Best of the Best de Tripadvisor y la atracción número tres del mundo en el recién reimaginado e icónico Observatorio del Empire State Building. La empresa es líder en edificios saludables, eficiencia energética y calidad ambiental interior, y tiene las emisiones de gases de efecto invernadero por pie cuadrado más bajas de cualquier cartera de REIT que cotice en bolsa en la ciudad de Nueva York. A 31 de marzo de 2022, la cartera de ESRT se compone de aproximadamente 9,4 millones de pies cuadrados alquilables de espacio de oficinas, 700.000 pies cuadrados alquilables de espacio comercial y 625 unidades en dos propiedades multifamiliares. Más información sobre el Empire State Realty Trust en esrtreit.com y siga ESRT en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn.

Declaraciones Prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes federales de valores. Puede identificar estas declaraciones por el uso de palabras como "asume", "cree", "estima", "espera", "pretende", "planea", "proyecta" o el negativo de estas palabras o palabras o expresiones similares que no se refieren a asuntos históricos. Debe tener cuidado al interpretar y confiar en las declaraciones prospectivas, porque implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que, en algunos casos, están fuera del control de ESRT y podrían afectar materialmente a los resultados, el rendimiento o los logros reales. Dichos factores y riesgos incluyen, entre otros, la actual crisis de salud pública y la perturbación económica derivada de la pandemia de COVID-19, el incumplimiento de las condiciones o el rendimiento en relación con cualquier evento o transacción descritos anteriormente, los cambios normativos y otros riesgos e incertidumbres descritos periódicamente en los documentos presentados por ESRT y ESROP ante la SEC, incluidos los expuestos en cada uno de los informes anuales de ESRT y ESROP en el formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021 bajo el título "Factores de riesgo." Salvo que lo exija la ley, ESRT y ESROP no asumen la obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, de acontecimientos futuros o de otro tipo.

