La quatrième extension d'iCapital avec ESRT ajoute 60 000 pieds carrés à ses locaux à One Grand Central Place

Depuis 2017, avec la signature d'un contrat pour une superficie initiale de 17 573 pieds carrés, iCapital a augmenté sa superficie de 123 651 pieds carrés.

NEW YORK, 19 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT) a annoncé aujourd'hui que iCapital agrandira ses locaux à bureaux avec ESRT pour deux étages complets supplémentaires, soit 59 228 pieds carrés dans le cadre de son quatrième agrandissement à One Grand Central Place, pour un total de 141 224 pieds carrés répartis sur six étages complets. La location fait l'objet d'un bail à long terme. iCapital est une société de fintech mondiale de premier plan qui favorise l'accès et l'efficacité dans les placements alternatifs pour les secteurs de la gestion d'actifs et de patrimoine. Depuis la signature de son premier bail en 2017, iCapital s'est agrandi à quatre reprises avec ESRT.

« Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat de cinq ans avec ESRT et de continuer à étendre notre présence nationale au cœur de New York en ajoutant de l'espace à One Grand Central Place », a déclaré Lawrence Calcano, président-directeur général d'iCapital. « Notre expansion continue nous a permis de stimuler l'innovation dans un espace de travail contemporain et de fonctionner dans un environnement qui invite à la collaboration. Nous avons hâte de faire de la place à des personnes talentueuses pour qu'elles se joignent à notre équipe, ce qui nous permettra de mieux servir nos clients et de poursuivre notre trajectoire de croissance rapide dans un emplacement inégalé. »

One Grand Central Place offre des espaces de bureaux et des services de premier ordre qui comprennent un centre de conférence réservé aux locataires, de multiples options de restauration et un accès directs aux cinq lignes de métro, aux trains de banlieue et aux commerçants de la gare Grand Central.

« Un emplacement pratique, des services inégalés et une qualité supérieure de l'environnement intérieur ont contribué à la décision d'iCapital de faire sa quatrième expansion à One Grand Central Place », a déclaré Thomas P. Durels, vice-président exécutif, Biens immobiliers à Empire State Realty Trust.

Lauren Crowley Corrinet, Al Golod et Christopher Hogan de CBRE ont représenté iCapital dans les négociations du bail. Jordan Berger de ESRT et Erik Harris, Neil Rubin, Scott Klau et William Cohen de Newmark représentaient le propriétaire.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur One Grand Central Place et les disponibilités actuelles en ligne .

À propos d'Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) est une société d'investissement immobilier qui possède et gère des bureaux, des commerces de détail et des immeubles multifamiliaux à Manhattan et dans la grande région de New York. ESRT est le propriétaire de l'Empire State Building, l'immeuble le plus célèbre du monde, et de l'attraction n° 1 aux États-Unis et n° 3 dans le monde, lauréate d'un prix Best of the Best du Travelers' Choice 2022 de TripAdvisor, à savoir l'emblématique Empire State Building Observatory, nouvellement réimaginé. La société est un leader dans le domaine des bâtiments sains, de l'efficacité énergétique et de la qualité de l'environnement intérieur, et a les plus faibles émissions de gaz à effet de serre par pied carré de tous les portefeuilles de sociétés d'investissement immobilier cotés en bourse dans la ville de New York. Au 31 mars 2022, le portefeuille d'ESRT comprend environ 9,4 millions de pieds carrés louables d'espaces de bureaux, 700 000 pieds carrés louables d'espaces commerciaux et 625 unités réparties dans deux propriétés multifamiliales. Vous trouverez plus d'informations sur Empire State Realty Trust sur esrtreit.com et en suivant ESRT sur Facebook , Instagram , Twitter et LinkedIn .

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prévisionnelles au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Vous pouvez identifier ces déclarations par notre utilisation de mots tels que « suppose », « croit », « estime », « s'attend à », « entend », « projette », « projet » ou le négatif de ces mots ou expressions similaires qui ne se rapportent pas à des questions historiques. Vous devez faire preuve de prudence en interprétant ses énoncés prospectifs et en vous appuyant dessus, car ils comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui, dans certains cas, échappent au contrôle d'ESRT et pourraient avoir une incidence importante sur les résultats réels, le rendement ou les réalisations. Ces facteurs et risques comprennent, sans s'y limiter, la crise de santé publique actuelle et les perturbations économiques causées par la pandémie de la COVID-19, une défaillance des conditions ou un rendement relatif à tout événement ou toute opération décrite ci-dessus, les changements réglementaires et les autres risques et incertitudes décrits de temps à autre dans les documents déposés par ESRT et ESROP auprès de la SEC, y compris ceux énoncés dans chacun des rapports annuels d'ESRT et d'ESROP sur le formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021, sous la rubrique « Facteurs de risque ». Sauf si la loi l'exige, ESRT et ESROP n'ont pas l'obligation de mettre à jour un énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Catégorie : Crédit-bail

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/479871/Empire_State_Realty_Trust_Inc_Logo.jpg

SOURCE Empire State Realty Trust, Inc.