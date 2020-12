La cultura del río Yangtsé llena de vigor el turismo de Yichang, China

YICHANG, China, 11 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Desde el 15 de noviembre de 2020, la campaña "Travel to Hubei with Love" ha estado vigente durante 100 días, y los beneficios que representa el turismo de Yichang no paran de acrecentarse. Según los datos revelados por la Oficina de Turismo y Cultura de la Ciudad de Yichang, 41 sitios turísticos de nivel A en Yichang recibieron 6.059 millones de turistas hasta el 18 de noviembre de 2020. Dicha ciudad, en el primer puesto de la provincia de Hubei, recibió reservas de 204.000 grupos turísticos.