La Cumbre Anual CMC llega a la ciudad de Nueva York; se celebrará del 27 al 29 de abril de 2020

FAIRFAX, Virginia, 1 de octubre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, CMC: The Voice of Hispanic Marketing anunció que su cumbre anual de marketing multicultural tendrá lugar del 27 al 29 de abril de 2020 en el Westin Hotel Times Square de la ciudad de Nueva York.

Se calcula que 52% de las personas menores de 18 años son étnica y racialmente diversas, de manera que la Cumbre Anual CMC 2020 constituye un llamado a la acción para que las marcas y agencias perfeccionen su Presteza Multicultural a fin de navegar este viraje sísmico en el paisaje cultural de la nación.

"La gente del mundo del marketing que no está invirtiendo en esta nueva mayoría ni es culturalmente solvente cuando se trata de vincularse con esta corriente diversa está perdiendo parte del mercado cada día", dijo Gonzalo Del Fa, presidente del encuentro y presidente electo del CMC, y presidente de GroupM Multicultural. "Ningún otro congreso de marketing enfatizará más esta nueva mayoría al proporcionar conocimientos, estrategias y buenas prácticas que ayudarán a las marcas a entender que el marketing de hoy debe, de manera sustancial, estar impulsado por la cultura".

Los asistentes pueden contar con la presencia de directivos y líderes senior de agencias y marcas clave, estrellas del entretenimiento y el periodismo, creativos, pioneros de tendencias, figuras influyentes y futuristas que aportarán su propia experiencia multicultural y lecciones aprendidas de inherente valor para toda la comunidad del marketing.

El registro abre en enero. Si desea más información, visite culturemarketingcouncil.org y siga al CMC en Facebook, LinkedIn, Instagram y Twitter: @cmchispanic.

Acerca del CMC

Fundado en 1996 como Association of Hispanic Advertising Agencies, the Culture Marketing Council: The Voice of Hispanic Marketing es la organización nacional de comercio de todas las empresas de marketing, comunicaciones y medios con pericia hispana confiable.

FUENTE Culture Marketing Council: The Voice of Hispanic Marketing

