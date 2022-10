La demanda de soluciones de pago flexibles está creciendo, pero la nómina queda rezagada

Un nuevo informe de Everest Group destaca la creciente demanda de los empleados de acceso instantáneo a sus salarios ganados

El 75% del personal en todo el mundo planea cambiar de trabajo, y más de la mitad indica que el bienestar general y el bienestar financiero afectan a la experiencia de sus empleados

Los empleadores podrían ver obstaculizada la atracción y retención de talentos sin soluciones de pago flexibles

LONDRES, 12 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Un nuevo informe de Everest Group ha destacado que las personas de todo el mundo quieren un acceso flexible a sus salarios, pero las soluciones globales que satisfacen esta demanda son escasas.

El informe, Global Earned Wage Access (EWA): Strategic Benefits for Employers and Financial Well-being for Employees (Global Earned Wage Access (EWA): beneficios estratégicos para los empleadores y bienestar financiero para los empleados), revela que una combinación de nuevas demandas del personal en un mundo laboral flexible, la necesidad de acceso rápido a fondos en medio de preocupaciones financieras y el deseo de una experiencia de consumo está impulsando la necesidad de que los empleadores proporcionen acceso a los salarios ganados cuando los empleados lo requieran.

Según Everest Group, a pesar de esta demanda, solo hay un puñado de proveedores que ofrecen soluciones de acceso a salarios ganados (EWA), y aún menos ofrecen un enfoque global. Esto es indicativo de una renuencia a cambiar lo que puede verse como procesos 'ininterrumpidos' en la nómina, o la falta de conocimiento de la disponibilidad de una solución global.

La falta de adaptación a los tiempos podría ser perjudicial para las estrategias de contratación. Según Everest Group, el 75% de la fuerza laboral global está buscando cambiar de trabajo. Con el 57% de los encuestados indicando que los programas de bienestar, incluido el bienestar financiero, tienen un impacto directo en la experiencia de sus empleados, mientras que el 43% afirmó que la mejora de procesos era un fuerte factor de influencia, las futuras estrategias de atracción y retención de talentos podrían verse obstaculizadas sin las soluciones de EWA.

El consejero delegado de CloudPay, Paul Bartlett, comentó: "El cambio a soluciones de nómina más flexibles ha ido ganando velocidad durante algún tiempo, pero sin duda se ha acelerado en un panorama posterior a la COVID, donde abundan las opciones de trabajo ágiles, combinadas con las preocupaciones por el coste de vida". En CloudPay hemos sido testigos de esta evolución y, como resultado, hemos estado adaptando nuestras soluciones globales. Está claro del informe de Everest Group que solo estamos en la cúspide de la adopción de Earned Wage Access y con una amplia gama de impulsores del mercado que continúan influyendo en el mercado a nivel mundial, esta demanda solo aumentará, sin embargo, durante mucho tiempo ha habido reticencia en la nómina a cambiar los procesos que aparentemente funcionan.

"A medida que avanza la guerra por el talento, las empresas deben asegurarse de que están ofreciendo a su gente lo que necesitan y ofrecer paridad en una fuerza laboral global. Según esta última información de Everest Group, las personas quieren tener más control sobre cuándo y cómo acceden a su salario. Aquellos que no proporcionen esto perderán a los mejores talentos".

Esta última noticia sigue a datos recientes de CloudPay que revelaron que la cantidad de empleadores que se registran en "servicios de pago a pedido" ha aumentado a nivel mundial. Esto se suma a la cantidad de retiros por mes de salarios devengados que se ha duplicado con creces desde octubre, y los montos promedio retirados disminuyeron de 97 a 66 libras (£). Esto es indicativo de que los empleados acceden cada vez más al dinero que ya han ganado cuando lo necesitan para cubrir los gastos de vida diarios.

El informe de Everest Group demuestra que hay cinco impulsores clave de esta demanda global de evolución de la nómina:

Cambio generacional en la fuerza laboral : Millennials y Generación Z representarán más del 65% de la fuerza laboral para 2025. Estos grupos de talentos tienen diferentes prioridades y motivaciones y esperan que sus empleadores cumplan con sus requisitos. Mientras que los millennials están motivados por un propósito, los profesionales de la Generación Z desean flexibilidad y seguridad, particularmente seguridad financiera

: Millennials y Generación Z representarán más del 65% de la fuerza laboral para 2025. Estos grupos de talentos tienen diferentes prioridades y motivaciones y esperan que sus empleadores cumplan con sus requisitos. Mientras que los millennials están motivados por un propósito, los profesionales de la Generación Z desean flexibilidad y seguridad, particularmente seguridad financiera La necesidad de una experiencia de pago moderna : las poblaciones más jóvenes en edad de trabajar son nativos digitales. Han crecido en medio de transacciones sin papel y resoluciones rápidas al alcance de su mano. Como consumidores, son habituales a la gratificación instantánea y tienen expectativas similares de sus empleadores: pagos rápidos y flexibles y una experiencia digital perfecta.

: las poblaciones más jóvenes en edad de trabajar son nativos digitales. Han crecido en medio de transacciones sin papel y resoluciones rápidas al alcance de su mano. Como consumidores, son habituales a la gratificación instantánea y tienen expectativas similares de sus empleadores: pagos rápidos y flexibles y una experiencia digital perfecta. Nuevos modelos de fuerza laboral : La proporción de la fuerza laboral temporal, como trabajadores eventuales, trabajadores independientes y consultores independientes, ha aumentado en la combinación general de talentos debido a los requisitos cambiantes de habilidades, la necesidad de flexibilidad y la eliminación de límites geográficos estrictos. Los trabajadores a tiempo parcial o por horas también han aumentado significativamente en sectores como la atención médica, el comercio minorista y la hospitalidad. Las operaciones de nómina sin complicaciones y más frecuentes que el ciclo quincenal o mensual son más adecuadas para esta sección de la fuerza laboral.

: La proporción de la fuerza laboral temporal, como trabajadores eventuales, trabajadores independientes y consultores independientes, ha aumentado en la combinación general de talentos debido a los requisitos cambiantes de habilidades, la necesidad de flexibilidad y la eliminación de límites geográficos estrictos. Los trabajadores a tiempo parcial o por horas también han aumentado significativamente en sectores como la atención médica, el comercio minorista y la hospitalidad. Las operaciones de nómina sin complicaciones y más frecuentes que el ciclo quincenal o mensual son más adecuadas para esta sección de la fuerza laboral. Flexibilidad financiera : Los gastos de manutención, los préstamos para la educación, la vivienda, etc., consumen una parte sustancial del cheque de pago de las personas que trabajan y pueden provocar una escasez de liquidez, especialmente si surge un gasto de emergencia. Estos trabajadores utilizan cada vez más EWA para ayudar a administrar gastos inesperados, además de permitirles alinear las fechas de pago con sus compromisos financieros personales.

: Los gastos de manutención, los préstamos para la educación, la vivienda, etc., consumen una parte sustancial del cheque de pago de las personas que trabajan y pueden provocar una escasez de liquidez, especialmente si surge un gasto de emergencia. Estos trabajadores utilizan cada vez más EWA para ayudar a administrar gastos inesperados, además de permitirles alinear las fechas de pago con sus compromisos financieros personales. Sentido de justicia: Los empleados de hoy creen que merecen tener acceso a los salarios que ya han ganado. Las empresas que pueden ofrecer esto al rediseñar la experiencia de la nómina de empleados tendrán mejores resultados en la guerra por el talento, y las empresas innovadoras ya están comenzando a cosechar las recompensas.

Descargue su copia del informe aquí.

Acerca de CloudPay

CloudPay es el único proveedor que guía a las empresas globales con visión y cuidado hacia la experiencia de pago integral que merecen sus empleados. CloudPay conecta todos los procesos de pago de los empleados, incluida la nómina, los pagos y el pago a pedido, a través de una solución unificada. Los expertos de CloudPay implementan las mejores prácticas, navegan por el cambio, optimizan las operaciones y mejoran las experiencias de los empleados.

Contacto: Vickie Collinge, 01582 790 705, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1918624/CloudPay_Logo.jpg

SOURCE CloudPay