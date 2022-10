La demande de solutions de rémunération flexible augmente... mais les services de paie sont à la traîne

Un nouveau rapport d'Everest Group met en évidence la demande croissante des employés pour un accès instantané à leur salaire

75 % des employés du monde entier envisagent de changer d'emploi, et plus de la moitié d'entre eux indiquent que le bien-être et la situation financière ont un impact sur leur expérience en tant qu'employés

Les employeurs pourraient voir l'attraction et la rétention des talents entravées sans solutions de rémunération flexible

LONDRES, 13 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Un nouveau rapport d'Everest Group a souligné que les gens à travers le monde souhaitent un accès flexible à leur salaire, mais les solutions mondiales qui répondent à cette demande sont rares.

Le rapport, Global Earned Wage Access (EWA): Strategic Benefits for Employers and Financial Well-being for Employees (Accès à la rémunération à travers le monde : avantages stratégiques pour les employeurs et bien-être financier des employés), révèle qu'une combinaison de nouvelles demandes de la part du personnel dans un monde de travail flexible, le besoin d'un accès rapide aux fonds en cas de problèmes financiers et le désir d'une expérience de consommation, incite les employeurs à fournir un accès aux rémunérations quand les employés le demandent.

Selon Everest Group, malgré cette demande, seule une poignée de fournisseurs proposent des solutions d'accès à la rémunération, et encore moins offrent une approche globale. Cela témoigne d'une réticence à changer ce qui peut être considéré comme des processus « ininterrompus » dans le domaine de la paie, ou d'un manque de sensibilisation à la disponibilité d'une solution globale.

Le fait de ne pas évoluer avec le temps pourrait nuire aux stratégies d'embauche. Selon Everest Group, 75 % de la main-d'œuvre mondiale cherche actuellement à changer d'emploi. Avec 57 % des personnes interrogées indiquant que les programmes de bien-être, y compris le bien-être financier, ont un impact direct sur l'expérience de leurs employés, tandis que 43 % ont déclaré que l'amélioration des processus était un facteur d'influence important, les futures stratégies d'attraction et de rétention des talents pourraient être entravées sans solutions d'accès à la rémunération.

Paul Bartlett, PDG de CloudPay, a commenté : « Le passage à des solutions de paie plus flexibles s'est accéléré depuis un certain temps, mais il s'est certainement accéléré dans un paysage post-Covid où les options de travail agiles, combinées aux préoccupations liées au coût de la vie, sont monnaie courante. Chez CloudPay, nous avons été témoins de cette évolution et nous avons adapté nos solutions globales en conséquence. Le rapport d'Everest Group montre clairement que nous ne sommes qu'à l'aube de l'adoption de l'accès à la rémunération et, compte tenu des nombreux facteurs qui continuent d'influencer le marché mondial, cette demande ne fera qu'augmenter. Cependant, il existe depuis longtemps une réticence dans le secteur de la paie à changer des processus qui semblent fonctionner.

Alors que la guerre des talents fait rage, les entreprises doivent s'assurer qu'elles donnent à leurs employés ce dont ils ont besoin et qu'elles offrent la parité au sein d'une main-d'œuvre internationale. Selon cette dernière étude de l'Everest Group, les gens veulent avoir plus de contrôle sur le moment et la manière dont ils accèdent à leur salaire. Ceux qui ne le font pas perdront les meilleurs talents. »

Ces dernières nouvelles font suite à des données récentes de CloudPay qui ont révélé que le nombre d'employeurs s'inscrivant à des « services de rémunération à la demande » a augmenté dans le monde entier. Parallèlement, le nombre de retraits mensuels de salaires gagnés a plus que doublé depuis octobre, les montants moyens retirés passant de 97 à 66 £, ce qui indique que les employés ont de plus en plus accès à l'argent qu'ils ont déjà gagné au moment où ils en ont besoin pour couvrir les coûts de la vie quotidienne.

Le rapport de l'Everest Group démontre qu'il existe cinq facteurs clés de cette demande mondiale d'évolution des salaires :

Le changement générationnel de la main-d'œuvre : les Millennials et la génération Z représenteront plus de 65 % de la main-d'œuvre d'ici 2025. Ces groupes de talents ont des priorités et des motivations différentes et attendent de leurs employeurs qu'ils répondent à leurs exigences. Alors que les Millennials sont motivés par un but précis, les professionnels de la génération Z recherchent la flexibilité et la sécurité, en particulier la sécurité financière.

les Millennials et la génération Z représenteront plus de 65 % de la main-d'œuvre d'ici 2025. Ces groupes de talents ont des priorités et des motivations différentes et attendent de leurs employeurs qu'ils répondent à leurs exigences. Alors que les Millennials sont motivés par un but précis, les professionnels de la génération Z recherchent la flexibilité et la sécurité, en particulier la sécurité financière. Le besoin d'une expérience salariale moderne : les populations plus jeunes en âge de travailler sont nées avec le numérique. Ils ont grandi au milieu de transactions sans papier et de résolutions rapides au bout de leurs doigts. En tant que consommateurs, ils sont habitués à la gratification instantanée et ont des attentes similaires vis-à-vis de leurs employeurs : des paiements rapides et flexibles et une expérience numérique sans faille.

les populations plus jeunes en âge de travailler sont nées avec le numérique. Ils ont grandi au milieu de transactions sans papier et de résolutions rapides au bout de leurs doigts. En tant que consommateurs, ils sont habitués à la gratification instantanée et ont des attentes similaires vis-à-vis de leurs employeurs : des paiements rapides et flexibles et une expérience numérique sans faille. Nouveaux modèles de main-d'œuvre : la proportion de la main-d'œuvre temporaire, comme les travailleurs temporaires, les gig workers et les consultants indépendants, a augmenté dans l'ensemble des talents en raison de l'évolution des exigences en matière de compétences, du besoin de flexibilité et de l'élimination des frontières géographiques strictes. Les travailleurs à temps partiel ou à l'heure ont également augmenté de manière significative dans des secteurs tels que la santé, le commerce de détail et l'hôtellerie. Les opérations de paie qui sont sans tracas et plus fréquentes que le cycle bihebdomadaire ou mensuel sont mieux adaptées à cette catégorie de travailleurs.

la proportion de la main-d'œuvre temporaire, comme les travailleurs temporaires, les gig workers et les consultants indépendants, a augmenté dans l'ensemble des talents en raison de l'évolution des exigences en matière de compétences, du besoin de flexibilité et de l'élimination des frontières géographiques strictes. Les travailleurs à temps partiel ou à l'heure ont également augmenté de manière significative dans des secteurs tels que la santé, le commerce de détail et l'hôtellerie. Les opérations de paie qui sont sans tracas et plus fréquentes que le cycle bihebdomadaire ou mensuel sont mieux adaptées à cette catégorie de travailleurs. La flexibilité financière : les frais de subsistance, les prêts d'études, le logement, etc., consomment une part importante du salaire des travailleurs et peuvent entraîner une pénurie de liquidités, surtout en cas de dépenses urgentes. Ces travailleurs utilisent de plus en plus les solutions de rémunération pour les aider à gérer les dépenses imprévues, en plus de leur permettre d'aligner les dates de paie avec leurs engagements financiers personnels.

les frais de subsistance, les prêts d'études, le logement, etc., consomment une part importante du salaire des travailleurs et peuvent entraîner une pénurie de liquidités, surtout en cas de dépenses urgentes. Ces travailleurs utilisent de plus en plus les solutions de rémunération pour les aider à gérer les dépenses imprévues, en plus de leur permettre d'aligner les dates de paie avec leurs engagements financiers personnels. Sens de l'équité : les employés d'aujourd'hui estiment qu'ils méritent d'avoir accès au salaire qu'ils ont déjà gagné. Les entreprises qui peuvent offrir cela en repensant l'expérience de paie des employés s'en sortiront mieux dans la guerre des talents ; et les entreprises innovantes commencent déjà à en récolter les fruits.

Téléchargez votre copie du rapport ici .

