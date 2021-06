La demande de bourses d'études ESSCA est encore possible pour les étudiants internationaux

ANGERS, France, 14 juin 2021 /PRNewswire/ -- À l'ESSCA, nous nous engageons à révéler et développer les talents de tous horizons. Diverses bourses d'études au mérite sont accessibles aux étudiants internationaux.

L'ESSCA offre des bourses d'études aux étudiants internationaux dans les programmes suivants : Bachelor en management international, Master en management et les Masters of Science (Finance, Digital and Big Data for value, Entrepreneurship and Design Thinking, International and Sustainable Management, Asia Luxury Marketing et Asia Digital Marketing and Business).

Depuis plus de 110 ans, l'ESSCA forme les talents de demain aux métiers du management. Nous accompagnons chaque étudiant dans la construction de son projet d'avenir pour garantir sa réussite professionnelle.

Nous sommes une Grande École française de premier plan et figurons parmi les 1 % seulement des écoles de commerce dans le monde à détenir les accréditations AACSB, AMBA et EQUIS. Autrement dit, un diplôme de l'ESSCA est reconnu et respecté à l'international.

L'examen des demandes de bourses d'études se déroule en même temps que les procédures d'admission dans nos programmes. Il se fonde sur les documents que vous fournissez aux fins d'admission : la demande de bourse d'études, une lettre de motivation, les relevés de notes du lycée et/ou de l'université, ainsi que des rapports d'entrevue.

Voici les types de bourses d'études pour l'année universitaire 2021-2022 :

Bourse « Regional Talent »

Bourse « Global Leaders »

Bourse « Diversity »

Le montant des bourses d'études octroyées par l'ESSCA varie entre 1 500 et 2 500 € pour couvrir les frais d'inscription. Ce montant sera déduit des frais d'inscription correspondant à la première année du programme choisi. Prochaine échéance : le 15 juin 2021

À propos de l'ESSCA

Fondée il y a 111 ans, l'ESSCA School of Management est une Grande École de commerce postbac. Elle propose différents cursus pour des métiers dans le domaine du marketing, du commerce, de la finance, des RH, du digital et du conseil. Membre de la Conférence des Grandes Écoles, l'ESSCA délivre un diplôme Bac+5 reconnu par l'État jusqu'au grade de Master. Elle propose également des programmes Bachelor, Mastère Spécialisé et Masters of Science. L'ESSCA School of Management fait partie des 1 % des écoles de commerce dans le monde triplement accréditées AACSB, AMBA et EQUIS. Cela témoigne de l'excellence de son programme, de son rayonnement international et de la force de son réseau d'entreprises. Son réseau d'alumni compte aujourd'hui plus de 16 000 anciens élèves dans le monde. Doté de 8 campus en France et à l'étranger, le Groupe ESSCA propose un cursus international avec l'appui d'un vaste réseau d'universités partenaires dans 55 pays.

