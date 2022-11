La démo de WITCH ON THE HOLY NIGHT désormais disponible sur PlayStation®4 et Nintendo Switch™

Le roman visuel classique de TYPE-MOON renaît grâce à des teintes brillantes et des sons riches.

TOKYO, 3 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Aniplex Inc. a annoncé lors de l'événement de streaming de la sortie spéciale de la démo de WITCH ON THE HOLY NIGHT de TYPE-MOON TIMES que WITCH ON THE HOLY NIGHT sortira bientôt sur PlayStation®4 et Nintendo Switch™.

Date de sortie de la démo :

3 novembre 2022, 21h00 JST

WITCH ON THE HOLY NIGHT Demo Available Now

Plateformes :

PlayStation®4

Nintendo Switch™

Bande-annonce 2 disponible dès maintenant :

https://www.youtube.com/watch?v=0YaUlkcpoXw&feature=youtu.be

Informations sur le jeu

Titre : WITCH ON THE HOLY NIGHT

Plateformes : PlayStation®4, Nintendo Switch™ Langues : japonais, anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel

Date de sortie : 8 décembre 2022

Édition physique limitée

Prix de vente conseillé : 7700 yens (toutes taxes comprises)

Bonus : Coffret cadeau spécial illustré par Koyama Hirokazu et document de référence « Magician's Basic Tune ».

Édition standard physique

Prix de vente conseillé : 6600 yens (toutes taxes comprises)

Édition numérique de luxe (exclusivité PlayStation®4)

Prix de vente conseillé : 7150 yens (toutes taxes comprises)

Bonus : Version numérique du document de référence « Magician's Basic Tune »

Édition standard numérique

Prix de vente conseillé : 6600 yens (toutes taxes comprises)

*« Magician's Basic Tune » aura le même contenu que le bonus d'achat inclus dans la version PC 2012 du jeu.

*Les prix peuvent varier selon les régions

Site web officiel : typemoon.com/products/mahoyo/

Compte Twitter officiel : @mahoyo_game

Classement : CERO C (pour les personnes âgées de 15 ans et plus)

Genre : Roman visuel

Copyright : ©TYPE-MOON

Vendeur : TYPE-MOON

Éditeur : Aniplex Inc.

Principaux acteurs

Aoko Aozaki : Haruka Tomatsu

Soujyuro Sizuki : Yusuke Kobayashi

Alice Kuonji : Kana Hanazawa

Kojika Kumari : Chika Anzai

Housuke Kinomi : Shouhei Kajikawa

Tobimaru Tsukiji : Toshinari Fukamachi

Touko Aozaki : Ruriko Aoki

Lugh Beowulf : Atsumi Tanezaki

Yuika Suse : Akiha Matsui

Ritsuka Suse : Ito Shizuka

Eiri Fumiduka : Hiromichi Tezuka

Personnel

Scénario, Réalisation : Kinoko Nasu

Conception des personnages, animation clé, supervision générale du graphisme : Koyama Hirokazu

Principaux graphismes : Takao Aotuki, Shimokoshi

Graphismes : Takashi Takeuchi, BLACK, Sunadorineko

Animation, scripting : Tsukuri Monoji

Principale technique antérieure : IURO

Programmation : Kiyobee, AZ-UME

Musique : Hideyuki Fukasawa, Keita Haga, James Harris, hil

Thème ED : supercellule « 星が瞬くこんな夜に »

Conception du logo : WINFANWORKS

Appui à la production : Norio Sasaya, Nokiwa Todaka, Okashige

Planification et production : TYPE-MOON

« PlayStation » et « PS4 » sont des marques déposées de Sony Interactive Entertainment Inc.

Nintendo Switch est une marque commerciale de Nintendo.

©TYPE-MOON

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1927354/Aniplex_With_On_The_Holy_Night_Demo.jpg

SOURCE Aniplex Inc.