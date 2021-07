La dernière édition de la campagne Global Thought Leaders de TBD Media Group s'intéresse à un avenir stable et durable

Le changement climatique est une force qui déstabilise tous les secteurs, les entreprises devant répondre aux appels des gouvernements, des organismes de réglementation et des consommateurs pour plus de durabilité. Les leaders d'opinion d'aujourd'hui, loin de se chercher des excuses ou d'éviter les changements nécessaires pour survivre dans la sphère des entreprises, saisissent au contraire cette chance d'innover et de jouer un rôle de pionnier dans leurs secteurs respectifs.

La toute dernière édition de la série Global Thought Leaders présente les entreprises qui s'engagent dans des domaines aussi variés que l'efficacité énergétique et l'efficacité des ressources, la neutralité en carbone grâce à des données durables, l'impact social au sein de la communauté et la manière dont l'innovation technologique peut nourrir le monde. En outre, la série explore des aspects novateurs de la finance et du commerce internationaux, ainsi que la réalisation des objectifs durables de demain - dès aujourd'hui.

Grâce aux techniques de réalisation créatives et éprouvées de TBD Media, les films de cette édition sont composés d'interviews franches et perspicaces avec les personnalités qui inspirent la transformation au sein de leur entreprise. L'impact des grandes entreprises sur l'industrie et la société au sens large fera l'objet d'une attention particulière, avec des comptes rendus clairs sur la manière dont les actions des leaders d'opinion d'aujourd'hui façonnent l'avenir.

Paolo Zanini, PDG de TBD Media Group, donne son avis sur cette question importante : « Lorsque vous traitez avec des leaders d'opinion, vous devez avoir une vue d'ensemble. C'est très bien de se pencher sur les problèmes d'aujourd'hui et de trouver une solution, mais les vrais innovateurs et les vrais leaders du secteur se pencheront sur les problèmes de demain et trouveront des solutions qui auront également un impact aujourd'hui. »

Entreprises présentées dans cette saison :

Alef Education ,Euro Exim Bank, Genus plc, Foodarom , Green Mountain, Klaus Faber AG , Oerlikon Group , QI Group, Rocky Mountain Institute, Swiss Post Solutions AG .

À propos de Global Thought Leaders :

Le projet Global Thought Leaders présente les entreprises d'aujourd'hui qui façonnent le monde de demain. De la transformation numérique à l'innovation industrielle, cette série de documentaires réfléchis et pertinents informe le milieu des affaires sur la façon d'utiliser l'innovation pour se transformer et croître. Les entreprises qui souhaitent participer doivent contacter [email protected].

À propos de TBD Media Group :

TBD Media Group est un développeur de médias international qui aide les entreprises, les organisations et les gouvernements à raconter l'histoire de leurs marques de manière humaine et directe. Pour en savoir plus, consultez https://www.tbdmediagroup.com/.

