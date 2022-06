La dernière recherche d'EDM Council analyse les nouveaux défis liés aux données ESG et donne des conseils aux propriétaires d'actifs

NEW YORK, 8 juin 2022 /PRNewswire/ -- EDM Council, une association interprofessionnelle spécialisée dans la gestion et l'analyse des données, a publié son rapport Asset Owners, le troisième volet de sa série de recherches sur la gestion des données ESG. La recherche a été menée par le groupe de travail sur les données ESG d'EDM Council et explore les défis auxquels les propriétaires d'actifs sont confrontés dans leur rôle d'allocateurs de capital dans le paysage des données ESG en pleine évolution, tout en offrant des conseils sur la façon dont les établissements peuvent surmonter ces obstacles.

À mesure que les attentes de la société changent et que les exigences en matière de divulgation ESG mûrissent, les responsabilités deviennent de plus en plus complexes pour les propriétaires d'actifs, comme les fonds de pension des entreprises et du secteur public, les fonds souverains, les compagnies d'assurance, les bureaux de gestion familiale et les dotations universitaires. Pour que le personnel d'investissement professionnel de ces établissements puisse prendre des décisions éclairées, il doit avoir accès à des données fiables et opportunes et être suffisamment à l'aise avec les défis qui caractérisent le paysage actuel des données ESG pour peser les divers intrants de manière appropriée.

Grâce à la collaboration des professionnels des données, des professionnels ESG et des chefs d'entreprise, ce rapport vise à expliquer les perspectives qui découlent de la résolution des défis liés aux données ESG et à décrire les meilleures pratiques en matière de gestion des données ESG pour les propriétaires d'actifs. Le rapport comprend trois sections qui couvrent 15 questions pertinentes sur les ESG, décrivent l'état cible de chaque question et présentent des recommandations adaptées aux propriétaires d'actifs.

« Les ESG en tant qu'opportunité stratégique pour les propriétaires d'actifs et leurs parties prenantes en sont encore à leurs étapes naissantes. Par conséquent, de nombreuses questions demeurent autour du rôle des données et de l'analyse et des parties responsables des différents volets de l'effort de gestion des données ESG », a déclaré John Bottega, président d'EDM Council. « Grâce aux efforts diligents de notre groupe de travail sur les ESG en pleine croissance, notre dernier rapport ESG offre des précisions et des conseils sur la manière dont les propriétaires d'actifs doivent relever ces défis. »

Le rapport de recherche sur les ESG d'EDM Council pour les propriétaires d'actifs fait suite aux deux premiers rapports publiés dans la série de recherches d'EDM Council sur la gestion des données ESG. Ces rapports antérieurs portaient respectivement sur les entités déclarantes et les fournisseurs de notations et les agrégateurs de données. Un prochain article examinera les questions clés qui affectent l'ensemble de l'écosystème de données ESG.

Pour plus d'informations et pour télécharger l'intégralité du rapport Asset Owners d'EDM Council, veuillez consulter : https://app.smartsheet.com/b/form/71f490fed8924ec7be96b3cd39972004

À propos d'EDM Council

EDM Council est l'association mondiale créée pour élever la pratique de la gestion et de l'analyse des données au rang de priorité commerciale et opérationnelle. Le Council est le principal défenseur mondial du développement et de la mise en œuvre de normes de données, de meilleures pratiques et de programmes complets de formation et de certification. Avec plus de 300 organisations membres en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, et plus de 20 000 professionnels de la gestion des données, EDM Council offre aux professionnels des données un lieu d'interaction, de communication et de collaboration sur les défis et les progrès de la gestion et de l'analyse des données en tant que fonctions organisationnelles essentielles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur edmcouncil.org et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

SOURCE EDM Council