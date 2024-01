La dernière technologie de vision nocturne infrarouge de Guide sensmart a été présentée au SHOT SHOW aux États-Unis

WUHAN, Chine, 30 janvier 2024 /PRNewswire/ -- L'événement majeur du secteur de la chasse aux États-Unis, le SHOT Show, s'est achevé le 26 janvier 2024. En tant que principale vitrine pour l'industrie internationale de la chasse et du tir, le SHOT Show a attiré des vendeurs professionnels et des visiteurs enthousiastes du monde entier venus découvrir les dernières nouveautés en matière de chasse, des équipements ultramodernes et des activités de plein air.

Guide sensmart team at SHOT show 2024 JAGD & HUND 2024 exhibition invitation

En tant que participant régulier au SHOT Show, Guide sensmart a une fois de plus amélioré sa gamme de produits cette année, en présentant à la fois des articles nouveaux et traditionnels tels que le monoculaire de vision thermique à fusion d'images multispectrale de la série TL, la lunette de vision diurne et nocturne numérique de la série DR, la lunette à imagerie thermique de la série TU. Chaque produit reflète les dernières avancées technologiques et créatives conçues pour offrir aux utilisateurs une expérience visuelle exceptionnelle.

Le dernier produit de Guide sensmart, la lunette à imagerie thermique de la série TU Gen2 LRF, a fait sensation auprès d'un large public et des amateurs de plein air en raison de ses capacités d'image impressionnantes. Elle est dotée d'un détecteur infrarouge haute définition de pointe de 12 μm et d'un écran AMOLED haute définition 1440 x 1080, ainsi que du puissant algorithme d'image PureIR, offrant des effets visuels plus nets et plus détaillés. La conception du produit a été méticuleusement optimisée pour améliorer l'expérience utilisateur, et l'autonomie de la batterie a été portée à 12 heures.

Guide sensmart présentera également ses derniers produits phares au salon JAGD & HUND 2024 à Dortmund, en Allemagne, du 30 janvier au 4 février 2024. Les visiteurs sont invités à s'arrêter au stand D38 dans le hall 7 pour découvrir et discuter des nouveaux équipements pour leurs aventures en plein air.

À propos de Guide sensmart

Guide sensmart fabrique des produits d'imagerie thermique infrarouge et dispose d'un réseau de services de marketing courant 70 pays et régions du monde. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter https://www.guideir.com/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2329701/Guide_sensmart_team_at_SHOT_show_2024.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2329702/1.jpg