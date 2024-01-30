На SHOT SHOW в США представлена технология инфракрасного ночного видения Guide sensmart

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Guide Sensmart

30 Jan, 2024, 23:03 ET

УХАНЬ, Китай,  31 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Яркое событие для американского сектора охотничих товаров, выставка SHOT show, завершилась 26 января 2024 г. Являясь главной выставкой международной охотничей и стрелковой отрасли, SHOT show привлекла профессиональных поставщиков и энтузиастов со всего мира, желающих познакомиться с новейшими достижениями в сфере охоты, современнейшим снаряжением и новостями досуга на природе.

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Guide sensmart team at SHOT show 2024
Guide sensmart team at SHOT show 2024
JAGD & HUND 2024 exhibition invitation
JAGD & HUND 2024 exhibition invitation

Являющаяся частым участником выставки SHOT show, в этом году компания Guide sensmart в очередной раз усовершенствовала свой ассортимент продукции, представив новые и традиционные изделия, например мультиспектральный, объединяющий изображения в различных спектрах тепловизионный монокуляр серии TL, цифровой прибор дневного и ночного видения серии DR и тепловизионный прицел серии TU. Каждое изделие отражает новейшие технологии и творческий подход, и все они предназначены для обеспечения пользователям исключительного качества изображений.

Новейшее изделие компании Guide sensmart, тепловизионный прицел TU Gen2 LRF, получило большой отклик среди самых разных заинтересованных групп и любителей досуга на природе благодаря впечатляющим возможностям визуализации. Данное изделие отличается передовым 12 мкм детектором ИК-излучения высокого разрешения и AMOLED-дисплеем с высоким разрешением 1440×1080, а также мощным алгоритмом обработки изображения PureIR и позволяет получить более четкое и подробное визуальное представление информации. Конструкция изделия была скрупулезно оптимизирована для повышения удобства пользователя, а время работы от аккумулятора увеличено до 12 часов.

Более того, компания Guide sensmart представит свои новейшие флагманские изделия на выставке JAGD & HUND 2024, которая будет проходить в Дортмунде (Германия) с 30 января по 4 февраля 2024 г. Посетители приглашаются к стенду D38 в зале № 7 для знакомства и обсуждения нового снаряжения для времяпровождения на природе.

О компании Guide sensmart

Компания Guide sensmart производит оборудование для инфракрасных тепловизионных систем и располагает маркетинговой сетью, охватывающей 70 стран и регионов мира. Дополнительную информацию см. на веб-сайте https://www.guideir.com/.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2329701/Guide_sensmart_team_at_SHOT_show_2024.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2329702/1.jpg 

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