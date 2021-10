La deuda médica es un objeto inmóvil: la encuesta de Debt.Com muestra un aumento del cuatro por ciento con respecto al año pasado

La pandemia cambió muchas cosas, pero la deuda médica no fue una de ellas

FORT LAUDERDALE, Florida, 12 de octubre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En el momento más álgido de la pandemia el año pasado, Debt.com encuestó a más de 1,000 estadounidenses y detectó que el 46 % tenía deuda médica. Más de la mitad de ellos estaban en agencias de cobranza.

Este año, la misma encuesta muestra que poco más del 50 % mantiene deudas médicas. De ellos, poco menos de la mitad están en agencias de cobranza. Un mayor número de estadounidenses mantiene deudas médicas, pero a medida que la pandemia amaina, una mayor cantidad de ellos se ponen al día con sus cuentas.

Las finanzas de muchos estadounidenses son tan frágiles que incluso unos pocos miles de dólares en gastos médicos pueden llevarlos del médico al cobrador de deudas. Por segundo año consecutivo, Debt.com encuestó a los estadounidenses acerca de la deuda médica para descubrir lo poco que se necesita para terminar en la agencia de cobranza.

Ese pequeño movimiento en las cifras no puede ocultar un problema mayor, dice Don Silvestri, presidente de debt.com."Dicen que el tiempo sana todas las heridas, pero no sana la deuda médica", señala Silvestri. "Pandemia, recesión o una economía en auge; las facturas médicas no saben de temporadas".

En 2020, el monto más común de la deuda médica fue de entre $1,000 y $5,000, y un 32 % de las personas debía dinero dentro de ese rango. En 2021, aumentó al 34 %.

Si hay una buena noticia, es que la deuda médica de $150,000 o más se redujo ligeramente del 1.5 % el año pasado al 1.2 % este año.

El cambio más significativo, fácilmente atribuible a la pandemia, fue el "origen principal de su deuda médica". El año pasado, las hospitalizaciones representaron una cuarta parte de la deuda médica. Este año, esa cifra cayó a menos de un cuarto, con un 18 %.

Otros resultados de la encuesta:

El 35 % de los encuestados intentó negociar la deuda médica por su cuenta, mientras que el 4 % contrató a un abogado de facturas médicas, y el 60 % no realizó ninguna de esas dos acciones.

De los que negociaron, el 34 % dijo que tuvo éxito, mientras que el 66 % dijo que no lo tuvo.

El 35 % dijo que está en un plan de pago para pagar la deuda, mientras que el 65 % dijo que no lo está.

"Mucho tiempo después de que termine esta terrible pandemia, la deuda médica seguirá estando aquí", dice Silvestri. "No hay vacuna fácil para la deuda médica. Se necesitará la ayuda de legisladores federales y estatales, y mayor educación para los consumidores". Debt.com ofrece esa educación, con un análisis gratuito de la deuda.

ACERCA DE: Debt.com es el sitio web del consumidor donde las personas pueden recibir ayuda en materia de deudas por tarjetas de crédito, crédito universitario, impuestos, reparación de crédito y quiebra, entre otros. Debt.com trabaja con proveedores aprobados y certificados que brindan la mejor asesoría y soluciones a los consumidores cuando "la vida pasa".

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1657986/Medical_Debt_Survey_2021.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1576979/logo_debt_com_full_color_final_Logo.jpg

FUENTE Debt.com

Related Links

debt.com



SOURCE Debt.com