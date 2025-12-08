Nueva crisis de robo de identidad: las estafas con IA, las víctimas infantiles y los daños crediticios están aumentando

La encuesta anual sobre robo de identidad de Debt.com da a conocer que en un año, las víctimas por robo de identidad aumentaron del 43% al 78%, y la preocupación por el fraude alimentado por IA se ha disparado al 90%.

FORT LAUDERDALE, Florida, 8 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El robo de identidad en Estados Unidos ha entrado en una nueva era peligrosa. La encuesta anual de Debt.com en la que se encuestó a 1,000 adultos estadounidenses revela que hay más víctimas, más personas han informado que las identidades de sus hijos se han visto comprometidas y muchos más han experimentado consecuencias financieras como nuevas deudas y caídas importantes en calificación crediticia.

Cada diciembre, Debt.com encuesta a los estadounidenses sobre sus experiencias con el robo de identidad. Los hallazgos de este año muestran que el problema está empeorando y que las amenazas aumentan más rápido de lo que se había observado anteriormente, lo que está afectando a más hogares.

"Los consumidores están luchando una batalla con herramientas que fueron creadas para una era diferente. Los estafadores ahora usan IA para escalar sus delitos más rápido de lo que las familias pueden responder. Hasta que brindemos a los estadounidenses protecciones más sólidas y sistemas de denuncia más claros, el robo de identidad seguirá superando la prevención", comenta Howard Dvorkin, contador público titulado y presidente de Debt.com.

Aumentan las víctimas por robo de identidad

La cantidad de estadounidenses que dice haber sido víctima de robo de identidad aumentó un 35% en tan solo un año, y pasó del 43% en 2024 al 78% en 2025. La preocupación por los delitos de identidad impulsados por IA aumentó del 60 % el año pasado al 90 % este año.

Cada vez hay más niños víctimas de esta situación

El robo de identidad infantil ha aumentado drásticamente. Tres de cada cinco (61%) dicen que algún niño o hijo de algún miembro de la familia ha sido víctima. Esta situación representa un aumento sorprendente del 23% en 2024. La mitad dijo que se sentía vulnerable y nervioso por el futuro financiero de los niños al descubrir el fraude.

Hay nuevas estafas de "pig butchering" en la encuesta y los resultados muestran que afectan a más de la mitad de los estadounidenses encuestados

Este año, Debt.com amplió su investigación para explorar una estafa de rápido crecimiento conocida como "pig-butchering", en la que los estafadores construyen relaciones falsas en línea para atraer a las víctimas a invertir en criptomonedas fraudulentas o en plataformas de inversión que no existen. La encuesta descubrió lo siguiente:

El 57% perdió dinero propio

El 11% conoce a alguien que ha perdido dinero

El 23% fue contactado, pero no sufrió ninguna pérdida

Más de un tercio dice que una estafa de pig butchering les costó $500 o más

"El aumento en las estafas de pig butchering muestra cómo los depredadores usan la psicología tanto como la tecnología", afirmó Dvorkin. "Se ganan la confianza de una víctima y luego drenan sus finanzas. Lo más preocupante es que hay muchas víctimas que no lo ven venir. Estos esquemas están diseñados para abordar a las personas en sus momentos más vulnerables".

El robo de identidad provoca más deudas y baja considerable de los puntajes crediticios

El costo financiero se ha intensificado: el 57% dijo que el robo de identidad los endeudó, lo que representa un aumento del 43% con respecto al 14% del año pasado. Los estadounidenses también están acumulando saldos más elevados como consecuencia de los fraudes:

El 23% asumió una deuda de $500 o más, frente a solo el 9% en 2024

El 35% contrajo una deuda de entre $251 y $500

El 12% mantuvo las pérdidas por debajo de $250

Los puntajes de crédito sufren debido al robo de identidad, y más de tres de cada cinco estadounidenses (61%) dicen que su puntaje de crédito ha caído en consecuencia. Es un fuerte aumento en comparación con el 17% en 2024. El veinticinco por ciento dice que su puntaje crediticio ha caído 51-100 puntos, mientras que el 11% dice que sus puntajes han caído 101-200 puntos.

Los estadounidenses responden a los fraudes con un aumento en el monitoreo de crédito

Los estadounidenses están contraatacando y respondiendo a las crecientes amenazas y riesgos de los delitos de identidad. Los consumidores recurren a los servicios de protección a un ritmo cada vez mayor. El setenta y siete por ciento utiliza el monitoreo de crédito y protección contra robo de identidad, frente al 51% del año pasado.

La gravedad destaca las crecientes sofisticación criminal y dificultad que enfrentan los consumidores para recuperar su identidad financiera.

