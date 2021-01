La direction de Carlisle conclut une levée de fonds de 290 millions de dollars pour son Absolute Return Fund II

Elle dépasse de 40 millions de dollars l'objectif initial de collecte de fonds

Elle Renforce la valeur fondamentale des investissements dans les assurances-vie à faible corrélation

LUXEMBOURG, 21 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Carlisle Management Company SCA (« Crlisle ») une société de gestion de fonds d'investissement en assurance-vie de premier plan, plusieurs fois récompensée, et partenaire de confiance de ses clients, basée au Luxembourg, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait réussi à lever 290 millions de dollars pour son nouveau fonds à capital fixe, Luxembourg Life Fund : Absolute Return Fund II FCP RAIF, dépassant son objectif de 250 millions de dollars. Le Fonds a attiré une base diversifiée d'investisseurs institutionnels en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et aux États-Unis.

Carlisle et son équipe de dirigeants chevronnés sont des investisseurs dynamiques dans les actifs à faible corrélation depuis plus de vingt ans. Depuis sa création, Carlisle s'est attaché à mettre en place un modèle d'approvisionnement indépendant solide, qui lui a permis d'avoir accès à des opportunités uniques dans des segments de marché tertiaires plutôt spécialisés et mal desservis. Le fonds Absolute Return Fund II (« ARF II » ou « le Fonds ») de la société respectera les normes internationales les plus exigeantes de Carlisle en matière d'éthique, d'indépendance et de professionnalisme et tirera davantage parti de l'avantage de Carlisle en termes d'approvisionnement.

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir clôturé notre fonds Absolute Return Fund II au-dessus de l'objectif, en particulier pendant une période de grande détresse économique mondiale », a déclaré Oleksandra Polishchuk, directrice marketing de Carlisle. « Cette réussite témoigne non seulement de la confiance des investisseurs dans Carlisle et ses processus de diligence, mais aussi de l'importance fondamentale et des avantages de l'industrie des établissements d'assurance-vie, qui est régie par une variable de mortalité isolée et a donc une corrélation limitée avec l'état des marchés financiers traditionnels. »

Le Fonds offre un certain nombre d'avantages aux investisseurs, notamment i) des risques de liquidité limités en raison de sa structure fermée et ii) aucune perturbation des flux de trésorerie pour l'évaluation et la performance du Fonds, étant donné que les actifs sont évalués au coût et que les revenus ne sont comptabilisés que lorsqu'ils sont réalisés. Carlisle prévoit que son Absolute Return Fund I et son nouveau Absolute Return Fund II continuent à fonctionner avec une corrélation proche de zéro pour les marchés financiers et fourniront à nouveau des liquidités aux investisseurs comme prévu initialement.

« L'étape d'aujourd'hui s'appuie sur des décennies d'expérience de Carlisle dans le secteur et sur un accès complet aux marchés des assurances-vie », a déclaré Jose Garcia, PDG de Carlisle. « Le capital institutionnel intelligent reconnaît l'avantage d'entrer sur le marché maintenant, ce qui a été démontré par la solide levée de capitaux de l'ARF II. Nous pensons que le manque temporaire de liquidités va assouplir les marchés tertiaires, créant ainsi des opportunités d'approvisionnement. En outre, nous pensons que les fonds de règlement en capitalisation à capital fixe représentent une couverture solide, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19 en cours. »

Le déploiement du Fonds, qui comprend plusieurs centaines de polices d'assurance-vie, a commencé l'année dernière et est diversifié à travers de multiples paramètres. Ces paramètres comprennent la valeur nominale, la compagnie d'assurance, l'âge, le profil de mortalité, la notation de la compagnie et le sexe, entre autres, obtenus aux niveaux de rendement prévus conformément aux attentes de Carlisle. Étant donné que les dislocations temporaires de capitaux créent des opportunités d'achat de polices à des prix plus bas, Carlisle pense que les rendements bruts attendus à l'achat peuvent dépasser les objectifs de rendement initiaux.

À propos de la société de gestion Carlisle

Créée en 2008, Carlisle est une société de gestion d'investissements mondiaux de premier plan, très diversifiée. Nos installations de pointe et nos systèmes de modélisation statistique intègrent les connaissances acquises au cours de plus de 60 ans d'expérience combinée en matière d'investissement dans le secteur des actifs alternatifs. Supervisés par le régulateur luxembourgeois et soumis aux contrôles de sociétés d'audit réputées, tant au niveau de la société de gestion que du fonds, nous opérons de manière indépendante, ce qui nous permet de nous concentrer uniquement sur la demande de transparence et de performance des investisseurs. Notre cadre réglementé permet une gestion précise des risques encourus tout en maximisant le rendement des investissements.

