LA DISTILLERIE DE WHISKY ÉCOSSAIS SINGLE MALT THE GLEN GRANT PRÉSENTE THE VISIONARY, LE PLUS ANCIEN SINGLE MALT PROPOSÉ À LA VENTE AUX ENCHÈRES DE DISTILLERS ONE OF ONE

ROTHES, Écosse, 28 septembre 2023 /PRNewswire/ -- La distillerie de whisky écossais single malt The Glen Grant, située au cœur du Speyside, dévoile aujourd'hui The Visionary, une sortie unique créée exclusivement à l'occasion de la vente aux enchères de Distillers One of One du 5 octobre 2023.

The Visionary de Glen Grant est une création vraiment rare et remarquable et la seule version de ce whisky unique de 68 ans d'âge d'un seul fût. Présenté dans un splendide design d'influence victorienne reflétant une époque charnière de l'histoire du Glen Grant, ce single malt est l'un des plus anciens whiskies jamais sortis par la distillerie.

Les récits captivants des voyages de James Grant, dit « The Major », à travers le monde, servent d'inspiration pour chaque whisky cultivé et conservé à la distillerie The Glen Grant. Animées par la passion et la curiosité, les explorations du « Major » dans des terres lointaines ont défini la période formatrice de ce single malt, alors qu'il recueillait et conservait un éventail exquis de plantes et de fleurs exotiques qu'il rapportait aux serres de la distillerie située au cœur de son jardin des splendeurs de 27 acres anglo-saxonnes (près de 11 hectares).

Pour rendre hommage à cette passion implacable et honorer un héritage définitif, The Visionary de 68 ans d'âge de Glen Grant capture le véritable esprit des aventures du « Major », sa vision et son engagement envers la nature et sa conservation.

S'inspirant des récipients mêmes dans lesquels le « Major » a rapporté ses découvertes, la carafe magnum innovante soufflée à la main et au motif de coupe battuto, une autre nouveauté pour The Glen Grant, s'inspire de la riche période victorienne, notamment des supports de plantes ornés et des pots de conservation excentriques. La carafe sculpturale de 1,6 L suspend le spiritueux dans la structure en verre comme s'il s'agissait d'une plante ou d'une fleur rare. Emballé dans un coffret de présentation inspiré de l'époque, semblable à la malle de voyage victorienne traditionnelle que le « Major » en personne aurait emporté dans ses aventures à travers le monde.

Un bouchon et un fond en pierre précieuse de malachite reflètent l'influence du cuivre et célèbrent nos alambics en cuivre à col plus élevés qui offrent une coupe plus fine et plus douce regorgeant de fruits du verger pour créer notre caractère aromatique et évocateur emblématique caractérisé par des notes délicates fruitées, florales et de noix.

Vieilli dans un fût de xérès unique numéro 835 et rempli en 1955, ce whisky rare capture des teintes d'or automnales qui rappellent les feuilles dans les jardins des splendeurs. À 68 ans d'âge, l'arôme commence avec des fruits du verger mûrs et tendres et se fond harmonieusement dans des notes de beurre et de caramel, avec une délicate touche de fumée. Au goût, il y a un bon équilibre entre vanille fruitée et sherry doux et la note finale est riche et robuste, ce qui donne une sensation en bouche longue et persistante caractérisée par des fruits secs doux, une touche d'épices et une fumée douce.

Tous les bénéfices de la vente aux enchères Distillers One of One seront reversés à The Distillers' Charity, qui donne leur chance aux jeunes d'Écosse en les aidant à développer leurs connaissances, leur confiance en eux, leur résilience et leurs compétences pour les préparer à la vie et au travail. Le Youth Action Fund - créé par The Distillers' Charity avec le soutien d'Inspiring Scotland comme instrument de distribution des fonds de la vente aux enchères One of One - a réuni un panel de partenaires caritatifs complémentaires fournissant chacun une expertise et une expérience qui permettent d'améliorer l'employabilité des jeunes issus de milieux défavorisés.

Notes de dégustation

Couleur Or automnal riche

Arôme Fruits du verger mûrs et doux entrelacés avec des notes de caramel au beurre et une délicate touche de fumée.

Goût Vanille fruitée parfaitement équilibrée avec du caramel et du sherry doux.

Note finale Durable, riche et robuste avec une touche d'épices et une douce fumée

DEGRÉ D'ALCOOL : 49,2 %

À PROPOS DE THE GLEN GRANT

Les frères James et John Grant ont fondé la distillerie The Glen Grant en 1840. Il s'agissait de la première distillerie de la ville de Rothes, dans le Speyside. Ils ont laissé un héritage empreint d'ingéniosité en construisant le premier chemin de fer du nord de l'Écosse et en installant l'éclairage électrique à la fois dans la distillerie et dans toute la ville. En 1872, leur héritier James Grant, dit « The Major », un visionnaire charismatique doublé d'un voyageur aventureux, leur succède à la tête l'entreprise. Au cours de ses voyages intrépides à travers le monde, il a fait des découvertes inspirantes qui ont conduit à la création de son très cher jardin des splendeurs de 27 acres anglo-saxonnes, le seul jardin de distillerie de ce type en Écosse. Inspiré par son splendide jardin, il a imaginé un single malt différent, en concevant de grands alambics élancés combinés à des purificateurs d'eau uniques pour créer le profil d'arôme évocateur qui définit aujourd'hui encore le whisky écossais single malt The Glen Grant.

Aujourd'hui, c'est le célèbre maître distillateur Dennis Malcolm, (officier de l'Empire britannique) le plus ancien distillateur d'Écosse, qui honore l'esprit passionné de The Glen Grant. L'œuvre de sa vie, ainsi que celle de l'équipe de The Glen Grant, consiste à combiner tradition et innovation pour préserver le caractère rare des whiskies, qui sont entièrement élaborés sur le site de la distillerie, de l'orge à la bouteille, pour assurer la plus haute qualité.

