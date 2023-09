MARCA DE UÍSQUE ESCOCÊS DE PURO MALTE 'GLEN GRANT' OFERECE 'THE VISIONARY', SEU PURO MALTE MAIS ANTIGO, AO LEILÃO 'DISTILLERS ONE OF ONE'

Este puro malte de 68 anos comemora as viagens do fundador da destilaria, James "the Major" Grant, e todos os lucros serão oferecidos à Distillers' Charity

ROTHES, Escócia, 28 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Glen Grant, uma renomada destilaria de uísque de puro malte localizada no coração de Speyside (Escócia), revelou hoje o The Visionary, um uísque único criado exclusivamente para o leilão 'Distillers One of One' em 5 de outubro de 2023.

The Visionary

O The Visionary da Glen Grant é um produto verdadeiramente exclusivo e extraordinário, pois representa o único lançamento deste uísque de 68 anos, produzido em um único barril. Com um magnífico design de inspiração vitoriana que reflete uma era fundamental na história da Glen Grant, este puro malte está entre os mais antigos uísques alguma vez lançados pela destilaria.

Todos os uísques produzidos e preservados na destilaria da Glen Grant são inspirados nas fascinantes viagens de James "The Major" Grant ao redor do mundo. Guiado por sua paixão e curiosidade, o "Major" viajou por terras distantes, coletando e preservando uma ampla variedade de plantas e flores exóticas que ele trouxe para as estufas da destilaria do Garden of Spendors (Jardim dos Esplendores), seu amado jardim de 11 hectares; essas viagens foram decisivas para a criação deste puro malte.

Homenageando a paixão implacável e o legado extraordinário do fundador da Glen Grant, o The Visionary é um uísque de 68 anos que reflete o verdadeiro espírito das aventuras do "Major", bem como sua visão e seu compromisso com a natureza e a conservação.

Inspirado nos recipientes nos quais o "Major" trouxe suas descobertas, o inovador decantador do The Visionary (feito à mão com vidro 'battuto' - mais uma inovadora criação da Glen Grant) apresenta elementos visuais da era vitoriana, incluindo barracas de plantas ornamentadas e vasilhas de conservação excêntricas. Com uma forma escultural, o decantador de 1,6 litros suspende o liquido dentro de uma estrutura de vidro, como se fosse uma planta ou flor rara. O decantador também é protegido por uma caixa inspirada na era vitoriana, semelhante ao tradicional baú de viagem com o qual o "Major" viveu suas aventuras ao redor do mundo.

Uma rolha e base fabricadas com malaquita (uma pedra preciosa) refletem a influência do cobre, celebrando os altos alambiques da destilaria, que permitem produzir um espírito mais fino e suave, repleto de sabores de frutas de pomar, criando assim um perfil aromático exclusivo, caracterizado por delicadas notas frutadas, florais e de nozes.

Envelhecido desde 1955 em um único barril de xerez (número 835), este uísque raro oferece tonalidades de ouro outonal, refletindo as folhas dos "jardins dos Esplendores". O aroma deste uísque de 68 anos começa com a fragrância de frutas maduras, mesclando-se perfeitamente com notas amanteigadas e de caramelo e um delicado toque de fumaça. O paladar oferece um equilíbrio perfeito entre baunilha frutada e xerez doce, com um sabor final rico e robusto, proporcionando uma sensação duradoura caracterizada por frutas secas doces, um toque de especiarias e uma fumaça suave.

Todos os lucros do leilão Distillers One of One serão doados à Distillers' Charity, uma iniciativa beneficente que está ajudando os jovens escoceses a desenvolver conhecimentos, confiança, resiliência e habilidades para a vida e para o trabalho. O Fundo de Ação Juvenil, criado pela The Distillers' Charity com o apoio da Inspiring Scotland para distribuir os fundos provenientes dos leilões One of One - reuniu um painel de parceiros complementares, cada qual com sua especialização e experiência, para promover a empregabilidade dos jovens de comunidades carentes.

Notas de degustação

Cor Ouro outonal brilhante

Aroma Frutas de pomar maduras, entrelaçadas com notas de caramelo amanteigado e um delicado toque de fumaça.

Sabor Baunilha frutada em perfeito equilíbrio com caramelo e xerez doce.

Sabor final De longa duração, rico e robusto, com um toque de especiarias e fumaça suave

Graduação alcoólica: 49,2%

SOBRE A GLEN GRANT

Os irmãos James e John Grant construíram a Glen Grant em 1840, a primeira destilaria da cidade da Rothes em Speyside. Eles deixaram um legado de engenhosidade ao projetar a primeira ferrovia do norte e introduzir luz elétrica na destilaria e em toda a cidade. Em 1872, o herdeiro James "The Major" Grant, um inovador carismático e viajante aventureiro, herdou o negócio. Por meio de suas jornadas intrépidas para destinos em todo o mundo, ele fez descobertas inspiradoras que levaram à criação de seu amado Garden of Splendors de 27 acres, o único jardim de destilaria desse tipo na Escócia. Inspirado em seu esplêndido jardim, ele imaginou um puro malte distinto, alambiques de engenharia altos e macios combinados com purificadores únicos de resfriamento de água para criar o perfil sugestivo de sabor que define o Glen Grant Single Malt Scotch Whisky até hoje.

Agora, é o icônico mestre destilador Dennis Malcolm (OBE) - o destilador em atividade mais antigo da Escócia - que homenageia o espírito apaixonado da Glen Grant. Assim como a equipe da Glen Grant, Dennis Malcolm dedicou sua carreira a articular tradição e inovação para preservar o caráter único dos uísques, que são inteiramente produzidos, desde a cevada até o engarrafamento, garantindo assim a máxima qualidade.

