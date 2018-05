La Division des services cliniques WCG (WIRB-Copernicus Group) ouvre un bureau au Japon

« Les bureaux de Tokyo seront le siège de notre Division des services cliniques en Asie, ainsi qu'un centre d'excellence pour notre Groupe d'engagement des patients en pleine croissance », a déclaré Donald A. Deieso, PhD, PDG de WCG. « En élargissant l'empreinte de WCG à l'étranger, nous contribuons à garantir que chaque essai, en particulier les essais les plus compliqués et exigeants, peut bénéficier des tout derniers progrès en matière d'optimisation des essais, de détection des signaux et de recrutement des patients. »

WCG maintient une présence active dans 65 pays à travers le monde, aidant les commanditaires de recherches, les sociétés de recherche sous contrat (CRO - Contract research organization) et les sites d'investigation à travailler ensemble de manière plus efficace afin de mener des essais cliniques plus rapides, plus sûrs et plus prévisibles.

Ces dix dernières années, l'Asie est devenue une destination beaucoup plus attractive pour la recherche clinique, avec une infrastructure d'essais cliniques conçue pour favoriser la rapidité, la rentabilité et la qualité. Avec une population de plus de quatre milliards de personnes, l'Asie fournit également un grand nombre de patients aux commanditaires de recherches pour le recrutement lors des essais cliniques.

À propos de WCG (WIRB-Copernicus Group)

WCG (WIRB-Copernicus Group) est le principal fournisseur mondial de solutions qui améliorent de façon mesurable la qualité et l'efficacité de la recherche clinique. Première organisation de services cliniques de l'industrie (CSO), WCG permet aux sociétés biopharmaceutiques, aux CRO et aux institutions d'accélérer la fourniture de nouveaux traitements et de nouvelles thérapies aux patients, tout en maintenant des normes élevées de protection des sujets humains. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.wcgclinical.com ou suivez-nous sur Twitter @WCGClinical.

