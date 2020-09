La Dominique est le meilleur pays pour la citoyenneté par l'investissement, selon le rapport PWM de FT

La Dominique est une nouvelle fois arrivée en tête de l'indice CBI, marquant le maximum de points dans six piliers, y compris les nouveaux piliers ajoutés cette année qui mesurent l'attrait pour la famille et la sécurité du programme. Parmi les autres piliers dans lesquels la Dominique a obtenu les meilleures notes, on peut citer la diligence raisonnable, la facilité de traitement, l'absence de voyage ou de résidence obligatoire et un coût d'investissement minimal abordable.

"La Dominique, qui s'impose pour la quatrième année consécutive comme le meilleur programme CBI au monde, allie une excellente réputation dans la satisfaction des besoins des investisseurs à une forte diligence raisonnable, un coût d'investissement minimal, un traitement efficace et un intérêt renouvelé pour le regroupement familial", peut-on lire dans le rapport.

Le chercheur James McKay prend bonne note des récents changements apportés à la définition de "personne à charge" et des ajouts post-citoyenneté dans le cadre du programme CBI de la Dominique . Il fait remarquer que la Dominique offre l'un des programmes les plus conviviaux pour les frères et sœurs, qui prévoit une éligibilité d'âge plus large. De même, ceux qui ont déjà obtenu la citoyenneté dominicaine via le CBI peuvent désormais ajouter d'autres personnes à charge après la demande initiale, comme les nouveau-nés, les nouveaux conjoints et les personnes à charge déjà existantes.

L'ambassadeur Emmanuel Nanthan, chef de l'Unité Citoyenneté par investissement (CBIU) en Dominique, a déclaré : "Nous sommes honorés d'être élus à nouveau le meilleur pays au monde pour la citoyenneté par l'investissement. Le CBI joue un rôle majeur dans notre économie et notre vie quotidienne, et nous travaillons dur pour maintenir des normes élevées d'intégrité, d'efficacité et, surtout, un impact tangible sur notre population"

En ce qui concerne le caractère "sûr" du programme CBI de la Dominique, le chercheur note qu'ayant été créé en 1993, celui-ci a "résisté à l'épreuve du temps". Le rapport conclut que la Dominique est "une destination très réputée pour la deuxième citoyenneté" En outre, le rapport souligne l'environnement accueillant de l'île : « Des pays comme la Dominique offrent une nature verdoyante, du soleil, de l'air pur et un accès toute l'année à des fruits et légumes luxuriants."

Le Premier ministre Roosevelt Skerrit a déclaré : "Pour nous, les investisseurs étrangers qui deviennent nos citoyens grâce à la CBI sont des partenaires vraiment précieux. Nous sommes fiers de les avoir faits nôtres et de leur offrir un endroit vraiment spectaculaire où ils se sentent chez eux"

Les personnes et les familles qui souhaitent obtenir la citoyenneté de la Dominique doivent d'abord passer une série de contrôles préalables. Une fois qu'ils ont réussi, ils peuvent soit apporter une contribution minimale de 100 000 dollars US au Fonds de diversification économique ou investir au moins 200 000 dollars US dans les biens immobiliers pré-approuvés .

Les demandes ne peuvent être soumises que par l'intermédiaire d'un Agent autorisé . Le traitement des demandes prend en moyenne trois mois. À la lumière du Covid-19, la CBIU a temporairement autorisé les agents agréés à soumettre des demandes en ligne, les documents originaux étant requis ultérieurement.

www.cbiu.gov.dm

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1249824/CBI_Index_Dominica_Infographic.jpg

SOURCE The Government of Dominica