La Dra. Myechia Minter-Jordan se incorpora a la junta directiva de Blue Shield of California

La Dra. Minter-Jordan es presidente y directora ejecutiva de DentaQuest Partnership for Oral Health Advancement y de Catalyst Institute, una organización no lucrativa enfocada en mejorar la salud general de las personas, las familias y las comunidades a través de una mejor salud bucal. También fue cofundadora de Community Care Collaborative, la principal organización responsable de la salud (ACO, por sus siglas en inglés) de Medicaid a nivel nacional, la cual está integrada por 19 centros de salud aprobados por el gobierno federal (FQHC) que atienden a más de 100,000 pacientes en Massachusetts.

"Mi pasión es la salud comunitaria y el papel clave que desempeña en el sistema de salud estadounidense, lo cual es también parte esencial de la misión no lucrativa de Blue Shield of California", dijo la Dra. Minter-Jordan. "Me siento honrada de incorporarme a la junta directiva de Blue Shield y de colaborar en la transformación de nuestro sistema de salud a fin de ofrecer una atención de alta calidad que sea sosteniblemente económica para todos".

Su nombramiento se produce tras la designación en otoño del año pasado de Kristina (Kris) Leslie como la primera mujer presidente de la junta del plan de salud. La junta directiva de Blue Shield está ahora integrada por siete mujeres y seis hombres.

"Este es un momento estimulante para incorporarse a una compañía innovadora como Blue Shield of California", dijo Leslie. "La experiencia y el conocimiento de la Dra. Minter-Jordan nos ayudarán enormemente, y todos esperamos trabajar con ella para transformar el cuidado de la salud en California y más allá".

Antes de incorporarse a DentaQuest en 2019, la Dra. Minter-Jordan trabajó 12 años en Dimock Community Health Center, donde ocupó varios cargos incluyendo el de presidente y directora ejecutiva. Dimock es el segundo sistema de salud más grande del área de Boston. La doctora completó sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad Brown y en la Facultad Carey de Negocios de la Universidad Johns Hopkins, donde también trabajó como médico tratante e instructora de medicina.

Blue Shield of California es líder en diversidad e igualdad de género. De hecho, las mujeres presiden actualmente cuatro de los cinco comités permanentes de la junta. El plan de salud también logró la igualdad salarial para sus empleados de todo género y origen étnico en 2018, tiene una representación equilibrada de mujeres y hombres en cargos de liderazgo (director y superior), y recientemente fue seleccionada por Parity.org como una de las mejores compañías para el progreso de las mujeres en los Estados Unidos.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Cross Blue Shield Association y cuenta con más de 4 millones de clientes, 6,800 empleados y más de $20 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. Desde 2002, la compañía donó más de $500 millones a la Fundación Blue Shield of California para el beneficio de las comunidades de California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/.

O síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

CONTACTO: Mashi Nyssen

Blue Shield of California

510-607-2359

[email protected]



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1395073/Blue_Shield_of_California_Dr_Myechia_Minter_Jordan.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/810201/blue_jpg_Logo.jpg

FUENTE Blue Shield of California

Related Links

www.bcbs.com



SOURCE Blue Shield of California