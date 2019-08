La edición de 2019 de la Feria de Qingdao - Nuevos Factores de Crecimiento se celebrará en octubre

La Feria comprende el área de exposiciones de 23.700 metros cuadrados, conferencias y seminarios. El área de exposiciones consta de una zona de exposiciones temáticas, cinco zonas de exposiciones especializadas y cuatro zonas de exposiciones especiales. La zona de exposiciones temáticas exhibirá logros y proyectos clave, a la vez que promoverá a 16 ciudades-prefectura en cuanto a planes de desarrollo, proyectos clave y parques de alta tecnología, junto con un área dedicada a resaltar las características únicas de las marcas locales. Las cinco zonas de exposiciones especializadas alojarán a un grupo de multinacionales, empresas nacionales establecidas y líderes sectoriales que abarcan sectores como la manufactura de productos inteligentes, los productos inteligentes para la vida, las nuevas fuentes energéticas, los nuevos materiales y el sector marítimo, e incluirán un área que agrupa a empresas especializadas en sectores emergentes que, de manera colectiva, destacarán nuevos productos y tecnologías y buscarán oportunidades para colaborar. Las cuatro zonas de exposiciones especiales —dedicadas a los logros científicos y tecnológicos, las instituciones de inversión financiera, las empresas de servicios turísticos y la agricultura moderna y orientada a la eficiencia— están preparadas para demostrar algunos de los últimos éxitos de empresas, universidades y centros de investigación, y presentarán ofertas turísticas especializadas y con temas culturales.

Representantes de las 10 principales industrias de Shandong y miles de proyectos cooperativos, además de ejecutivos de multinacionales, organizaciones internacionales y asociaciones participarán en la Feria, según Yu Fenggui, presidente y secretario del Grupo de Liderazgo del Partido del subconsejo de Shandong del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional.

Ya se abrió el plazo de inscripción para participar en la Feria y 352 empresas han expresado su interés en asistir al evento, entre ellas 12 de las principales 500 empresas del mundo y 15 de las principales 500 empresas chinas.

