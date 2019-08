Novos impulsionadores de crescimento de 2019 - Feira de Qingdao será realizada em outubro

Com o objetivo de acelerar a mudança de impulsionadores de crescimento dos antigos para os novos via inovação e cooperação, a Feira é voltada a ajudar a Província de Shandong a desenvolver uma plataforma para descrever os planos, produtos, tecnologias e políticas demonstrando, ao mesmo tempo, as conquistas durante um período caracterizado por uma mudança de impulsionadores de crescimento e, fazê-lo por meio de exposições, seminários, encontros de projetos e negociações. A plataforma também tem a intenção de atrair investimentos, talentos e tecnologias avançadas para facilitar a cooperação entre setores de produção locais e do exterior.

A Feira inclui uma área de exposição, conferências e seminários de 23.700 metros quadrados. A área de exposição traz também uma Zona de Exposição Temática, cinco Zonas de Exposição Especializadas e quatro Zonas de Exposição Especiais. A Zona de Exposição Temática vai apresentar conquistas e projetos principais promovendo, ao mesmo tempo, 16 cidades em nível de prefeitura em termos de planos de desenvolvimento, projetos principais e parques de alta tecnologia, em conjunto com uma área dedicada a enfatizar os recursos exclusivos de marcas locais. As cinco Zonas de Exposição Especializadas vão abrigar um grupo de multinacionais, escritórios nacionais estabelecidos e líderes do setor abrangendo os setores de produção inteligente, vida inteligente, novas energias, novos materiais e marinha, incluindo uma área que agrupa escritórios especializados em setores emergentes que, coletivamente, apresentarão novos produtos e tecnologias e buscarão oportunidades para colaboração. As quatros Zonas de Exposição Especiais dedicadas a conquistas científicas e tecnológicas, instituições de investimento financeiro, provedores de serviço de turismo e agricultura moderna voltada à eficiência estão prontos para demonstrar alguns dos mais recentes êxitos entre as empresas, universidades e unidades de pesquisa, bem como destacam ofertas turísticas especiais e com temática cultural.

Representantes das dez maiores indústrias de Shandong e milhares de projetos de cooperativa, além de executivos e multinacionais, as organizações internacionais e associações participarão da Feira, de acordo com Yu Fenggui, presidente e secretário do grupo de liderança do partido do subconselho de CCPIT Shandong.

As inscrições para a Feira estão abertas, e 352 empresas expressaram interesse em participar do evento, incluindo 12 das 500 maiores empresas do mundo, e 15 das 500 maiores empresas da China.

https://static.prnasia.com/pro/media/201908/qingdao_fair.pdf

Site oficial da Feira de Qingdao Fair: www.ngdfair.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/956190/Qingdao_Fair.jpg

FONTE Information Office of the People's Government of Shandong Province

