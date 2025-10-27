La encuesta de Debt.com encuentra que el "costo del adiós" está aumentando drásticamente: 1 de cada 3 estadounidenses ahora pide prestado para cubrir los gastos funerarios y de fin de vida

El 37 % de los adultos estadounidenses han pedido préstamos para pagar los gastos funerarios o de fin de vida, un fuerte aumento con respecto al 14 % del año pasado.

FORT LAUDERDALE, Florida, 27 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/- Un número creciente de familias estadounidenses están descubriendo que el duelo tiene un precio.

Según la encuesta anual de Muerte y Deuda de Debt.com, la proporción de estadounidenses que se endeudaron después de la muerte de un ser querido se ha disparado del 14 % en 2024 al 37 % en 2025. Las tarjetas de crédito siguen siendo la forma más común de cubrir los gastos funerarios y de fin de vida, lo que subraya la creciente tensión financiera de decir adiós.

Durante tres años, Debt.com ha encuestado a 1,000 estadounidenses sobre la muerte y la deuda. En 2025, casi 3 de cada 4 dicen que pensar en la muerte los hace sentir incómodos, y 8 de cada 10 se preocupan de que sus deudas puedan agobiar a sus seres queridos. Una carga probable: los costos funerarios.

"Los costos funerarios se han convertido en una nueva crisis financiera", dice Howard Dvorkin, CPA y presidente de Debt.com. "Las familias quieren honrar a sus seres queridos, pero con demasiada frecuencia, la compasión supera la asequibilidad, y el crédito se convierte en la única forma de decir un último adiós".

La encuesta de 1,000 estadounidenses encontró que entre los que pidieron préstamos para cubrir los gastos relacionados con el funeral:

El 59 % utilizó tarjetas de crédito

El 38 % se basó en préstamos personales

El 22 % recurrió a la financiación específica para funerales

Los datos destacan una vulnerabilidad financiera preocupante entre los hogares, ya que casi 3 de cada 5 (57 %) dicen que no podrían pagar los costos funerarios de un ser querido hoy en día, sin incurrir en deudas.

Las repercusiones financieras son significativas y duraderas

La deuda no termina cuando el servicio lo hace. La carga emocional de la pérdida se ve agravada por el estrés financiero a largo plazo. Más de un tercio (36 %) de los estadounidenses dijeron que retrasarían el pago de otras facturas esenciales, como el alquiler, las tarjetas de crédito o los servicios públicos, para cubrir los costos funerarios.

Después del servicio, el 25 % informó sentirse ansioso debido a la deuda relacionada con el funeral, el 19 % tiene dificultades para mantenerse al día con los pagos y el 17 % ya había pospuesto otras facturas para administrar esta deuda. La proporción de estadounidenses que asumen mayores cantidades de deuda para gastos funerarios sigue aumentando:

Estadounidenses que asumen menos de $ 1,000: 6 % en 2024, 13 % en 2025

Los estadounidenses asumen $ 1,000 - $ 5,000: 6 % en 2024, 17 % en 2025

Los estadounidenses asumen más de $ 5,000: 2 % en 2024, 7 % en 2025

La encuesta también reveló ideas sobre cómo los estadounidenses manejan las finanzas al final de su vida útil. La mitad de los estadounidenses no han discutido cómo se manejarán sus deudas o gastos funerarios, y aunque siguen siendo más altos que en 2023, el nivel de conocimiento sobre lo que sucede con la deuda de alguien después de su muerte ha disminuido. En 2025, el 55 % de los estadounidenses informaron que lo sabían, una caída de 6 puntos desde el 61 % en 2024, pero aún así 10 puntos más que el 45 % registrado en 2023.

Una mirada generacional a los gastos al final de la vida útil

La Generación X, la generación que equilibra tanto a los niños como a los padres ancianos, también tiene la mayor deuda por pérdidas. Es más probable que la generación X se haya endeudado después de la muerte de un ser querido, mientras que los baby boomers son los menos probables. La generación X recurrió con mayor frecuencia a las tarjetas de crédito para cubrir los gastos funerarios, los Millennials se apoyaron en préstamos personales más que otros grupos de edad y los Baby Boomers superaron a otras generaciones que usaron préstamos funerarios.

Para obtener más información, visite

Acerca de Debt.com

Debt.com es una fuente confiable para los consumidores que buscan ayuda con deudas de tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, deudas fiscales, reparación de crédito y mucho más. Al conectar a las personas con profesionales financieros y herramientas educativas verificadas, Debt.com permite a los estadounidenses tomar decisiones financieras inteligentes y recuperar el control de sus finanzas.

Contacto para los medios: Jill Randolph, [email protected]

Video - https://www.youtube.com/watch?v=zRJ0Cc_ldxE

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1576979/5582513/Debt_com_Logo.jpg

FUENTE Debt.com