La enfermedad renal: un riesgo sanitario invisible

Día Mundial del Riñón 2022: Superando las deficiencias de información para mejorar la salud renal

BRUSELAS, 9 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- 850 millones de personas padecen enfermedad renal crónica (ERC), y hay más de dos millones de personas en el mundo recibiendo tratamiento de diálisis o viviendo con un riñón trasplantado.

Sin embargo, la naturaleza invisible de las enfermedades renales conlleva una complejidad asociada al intento de comprender aquello que no se ve o no se percibe y, por lo tanto, no permite determinar el momento justo de empezar a actuar. Una adecuada educación de los pacientes en temas sanitarios ayudaría a determinar con precisión el mejor momento para pasar a la acción. Para que lograr ese avance en la educación sanitaria de los pacientes es necesario que los profesionales sanitarios trabajen conjuntamente con los pacientes en el diseño de una estrategia eficiente de comunicación y educación.

En este 10 de marzo de 2022, el Día Mundial del Riñón, el lema es "Salud renal para todos -- Superando las deficiencias de información para mejorar la salud renal". Es un llamamiento para que la sociedad se familiarice con esta enfermedad y tome conciencia de qué medidas puede tomar a nivel personal para cuidar la salud de sus riñones, incluyendo una adecuada formación en salud.

Lea el texto completo del comunicado de prensa aquí: https://www.worldkidneyday.org/resource-library/wkd-press-release-2022/

Agnes Fogo, presidenta de la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN en sus siglas en inglés), y Siu-Fai Liu, presidente de la Federación Internacional de Fundaciones del Riñón – Alianza Mundial del Riñón (IFKF-WKA), lideran conjuntamente la campaña del Día Mundial Del Riñón (WKD; World Kidney Day). En su opinión, este Día Mundial del Riñón es el punto de partida para que las organizaciones redoblen sus esfuerzos para lograr que la educación renal deje de considerarse como una responsabilidad exclusiva del paciente, y para que los médicos, los profesionales sanitarios, las organizaciones que trabajan en la salud, y los políticos, empiecen a asumir la parte de responsabilidad que les corresponde.

Los profesionales sanitarios, especialmente aquellos que trabajan en el campo de la nefrología, juegan un papel central para hacer llegar esta información y educación de forma accesible y fácilmente comprensible a los pacientes, que son un grupo de gente con muy diversos grados de educación sanitaria. Las redes sociales también tienen un gran potencial para convertirse en un canal de comunicación importante para la distribución de información en salud, así como para conectar entre sí a los miembros de la comunidad.

