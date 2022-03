Les maladies rénales : Un risque silencieux pour la santé

- La Journée Mondiale du Rein 2022 : Comblons les lacunes en matière de connaissances pour un meilleur traitement des maladies rénales.

BRUXELLES, 9 mars 2022 /PRNewswire/ -- 850 millions de personnes sont touchées par l'insuffisance rénale chronique (IRC), et plus de 2 millions de personnes dans le monde reçoivent un traitement par dialyse ou une transplantation rénale.

Cependant, la nature généralement silencieuse des maladies rénales rend complexe le fait de vouloir comprendre ce que l'on ne peut généralement pas voir ou ressentir et, par conséquent, de ne pas savoir quand agir. Savoir quand agir s'améliorera grâce à la connaissance de la santé du patient. Cela ne peut se produire que si les personnels soignants communiquent et éduquent efficacement dans le cadre d'un partenariat conçu conjointement avec les personnes atteintes d'une maladie rénale, plutôt que de considérer la connaissance de la santé comme une lacune du patient.

Le 10 mars 2022, la Journée mondiale du rein, qui a pour thème "La santé rénale pour tous – Comblons les lacunes en matière de connaisses pour un meilleur traitement des maladies rénales", vise à ce que les gens soient informés de la maladie et se renseignent activement sur les mesures de santé qu'ils peuvent prendre personnellement, y compris en matière de connaissances sur la santé.

Lisez le texte complet du communiqué de presse ici : https://www.worldkidneyday.org/resource-library/wkd-press-release-2022/

Agnes Fogo, présidente de la Société internationale de néphrologie (ISN), et Siu-Fai Lui, président de la Fédération internationale des fondations du rein - Alliance mondiale du rein (IFKF-WKA), sont tous deux responsables de la campagne de la Journée mondiale du rein (WKD). Ils affirment qu'à l'occasion de la Journée mondiale du rein 2022, les organisations spécialisées dans le domaine rénal doivent s'attacher en priorité à faire évoluer le discours, qui ne doit plus être axé à tort sur le manque de connaissances des patients en matière de santé, mais qui doit également prendre en compte la responsabilité des médecins, des professionnels de santé, des organisations spécialisées dans les soins de santé et des responsables politiques.

Les professionnels de santé spécialisés dans le traitement des maladies rénales et les autres personnels de santé peuvent jouer un rôle central en fournissant des informations et une éducation qui soient à la fois accessibles et faciles à comprendre pour des personnes ayant des niveaux variables de connaissances en matière de santé. Les réseaux sociaux peuvent constituer un moyen de communication efficace pour diffuser des informations sur la santé et connecter des communautés.

