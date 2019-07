La entrega en auto con Key by Amazon ahora está disponible para los propietarios del Acura RDX de tercera generación

La adición de la entrega en auto con Key by Amazon amplía las sólidas capacidades del servicio y aplicación AcuraLink ® , basado en el teléfono inteligente. La tercera y más reciente generación de AcuraLink ® ofrece acceso a servicios basados en la nube, información y música, e inclusive la capacidad de hacer citas para el servicio del vehículo. Se ofrecen servicios por suscripción adicionales, por ejemplo capacidades avanzadas como arranque remoto del vehículo, geocercas y alertas de velocidad para los padres de conductores adolescentes, localizador de vehículo robado, asistencia de carretera reforzada, notificación de impacto automática y hasta un servicio de conserje personal.

"El Acura RDX ayuda de muchas maneras con los estilos de vida agitados de sus conductores, y ahora ofrece conectividad y funcionalidad optimizadas para hacer que los días ajetreados sean más tranquilos", declaró Art St. Cyr, vicepresidente de operaciones automovilísticas. "La adición de la entrega en auto con Key by Amazon como un servicio habilitado por AcuraLink® amplía las características de conveniencia del servicio y permite que los clientes se concentren en llegar a donde necesitan ir, sin preocuparse por la entrega de paquetes".

Accesibilidad y experiencia del usuario del servicio de entrega en auto con Key by Amazon

La entrega en auto con Key by Amazon está disponible sin ningún costo adicional para los propietarios de RDX que estén suscritos o tengan una prueba activa del paquete Remoto de servicios AcuraLink® y que sean miembros de Amazon Prime que vivan en una de las 50 ciudades y zonas circundantes que en la actualidad reciben atención del servicio Key by Amazon. Para más información sobre los lugares atendidos, le rogamos visitar Amazon.com/keyforcar.

Los miembros deben descargar la aplicación Key by Amazon a su teléfono inteligente, ingresar con sus credenciales y luego agregar el año, la marca y el modelo de su vehículo. La aplicación Key by Amazon autoriza la cuenta mediante AcuraLink®. Cuando se complete la configuración y quede registrado un lugar para la entrega, los clientes pueden hacer sus compras en Amazon.com y seleccionar la opción de entrega "En auto" ("In-Car") al momento de pagar.

El día de la entrega, los clientes estacionan a menos de dos cuadras de la dirección de entrega que seleccionaron. Ellos recibirán un período de entrega de 4 horas, y una notificación de "Llegando ahora" ("Arriving Now") cuando el conductor a cargo de la entrega se esté dirigiendo al vehículo del cliente. Cuando Amazon determina que el auto del cliente está dentro del alcance de la dirección de entrega, el conductor localizará el auto utilizando su ubicación GPS. Cuando se identifica el vehículo, el conductor escanea el paquete y solicita que se desbloquee el cierre del vehículo. El conductor entonces coloca el paquete dentro del vehículo y solicita que se vuelva a bloquear el cierre del vehículo. Cuando se completa la entrega en auto, el cliente recibe una notificación de la aplicación Key by Amazon que les avisa que el auto está cerrado y el paquete espera en su interior.

Por un plazo limitado, los clientes de Amazon recibirán una tarjeta de regalo con valor de $10 luego de enviar su primer pedido de entrega en auto con Key by Amazon. Para más información sobre esta promoción, visite Amazon.com/incarpromo.

Conectividad AcuraLink

La generación más reciente de AcuraLink®, el sistema de auto conectado basado en la nube de Acura hizo su debut en el RDX 2019. La conectividad que se requiere para las distintas características de AcuraLink se crea por el sistema incorporado del RDX, el teléfono inteligente compatible del propietario y su paquete de datos (características estándar y basadas en cuotas). AcuraLink® funciona con el teléfono inteligente compatible y el paquete de datos del propietario y les permite estar conectados con su RDX sin importar el lugar donde se encuentren. AcuraLink® se ofrece con cuatro niveles de paquetes de servicio: básico, seguridad, remoto y conserje: https://acuralink.acura.com/#/compatibility?year=2019&model=RDX

Servicio AcuraLink por paquete Básico (gratuito) Guía del propietario Notificaciones de retiro del mercado Programación de servicio Asistencia en carretera Tablero de control Informe de salud del vehículo Destino del envío Última milla Seguridad ($89 al año luego de un período gratuito de 12 meses) Notificación de impacto automatizada Llamada de emergencia Borrado de datos personales Asistencia de carretera reforzada Remoto ($110 al año luego de período de prueba de 6 meses) Entrega en auto con Key by Amazon Arranque y parada remotos Bloqueo y desbloqueo del cierre remotos Alerta de geocercas Alerta de velocidad Alerta de alarma de seguridad Localizador de vehículo robado Encontrar mi auto Destino por voz Conserje* ($260 al año luego de un período de prueba de 6 meses) Conserje personal (operador de servicio en vivo las 24 horas al día, los 7 días a la semana) *Incluye el paquete Remoto

El Acura RDX

El Acura RDX de tercera generación sube el listón de la experiencia de conducir y la confianza en toda condición meteorológica con su motor VTEC® turbo de 272 caballos de fuerza y la tecnología Super-Handling All Wheel Drive™ (SH-AWD®) de Acura disponible. El RDX aporta una experiencia de cabina de calidad superior gracias a un conjunto de nuevas características y tecnologías, entre ellas la galardonada True Touchpad Interface™ de Acura, un techo corredizo panorámico ultraancho y asientos deportivos Acura de próxima generación con ajuste electrónico de hasta 16 posiciones. El RDX también ofrece conectividad de vanguardia que incluye la integración con Apple CarPlay® como elemento estándar y el sistema de audio premium Acura/ELS Studio 3D® con 16 parlantes disponible. Conservando su liderazgo en seguridad, el RDX 2019 y el RDX 2020 recibieron las mayores calificaciones de seguridad posible: MEJOR OPCIÓN DE SEGURIDAD+ (TOP SAFETY PICK+) por parte del Instituto de Seguros para la Seguridad Vial (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS) y una puntuación de vehículo general (Overall Vehicle Score) de 5 estrellas por parte de la Administración Nacional para la Seguridad del Tránsito Vial (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA). El RDX está dotado de la avanzada tecnología de seguridad y ayuda al conductor AcuraWatch® como equipo estándar en todos los modelos, además de la estructura de carrocería Advanced Compatibility Engineering™ (ACE™) de Acura y ocho bolsas de aire, que incluyen bolsas de aire a la altura de las rodillas para el conductor y el pasajero delantero. El modelo 2020 salió a la venta en mayo.

Acerca de Acura

Acura aporta desempeño elaborado con precisión (Precision Crafted Performance): el compromiso con un evocador estilo, el alto desempeño y la innovadora ingeniería, todos construidos sobre una base de calidad y confiabilidad excepcionales. La alineación Acura presenta seis modelos distintivos: el sedán premium de lujo RLX; el sedán de lujo de alto desempeño TLX; el sedán deportivo ILX; el SUV crossover de lujo RDX para 5 pasajeros; el Acura MDX para siete pasajeros, el SUV de lujo con tres filas de asientos más vendido de todos los tiempos de Estados Unidos; y el superauto NSX electrificado de próxima generación.

Cinco de los seis modelos Acura vendidos en Norteamérica se fabrican en la región central de Ohio, utilizando piezas nacionales y piezas originadas en otros países del mundo, entre ellos los sedanes deportivos de lujo ILX y TLX (Planta Automotriz de Marysville), los SUV de lujo RDX y MDX (Planta Automotriz de East Liberty) y el superauto Acura NSX, que se fabrica por encargo en el Centro de Fabricación de Vehículos de Alto Desempeño de Marysville, Ohio.

Información adicional para los medios, como por ejemplo precios, características y especificaciones, y fotos de alta resolución, se puede consultar en AcuraNews.com. La información para el consumidor se puede consultar en Acura.com. Siga a Acura en los medios sociales en Acura.us/SocialChannels.

