La Escuela de Cine de Los Ángeles realiza la entrega virtual de los Premios Spotlight, que rinden homenaje a graduados distinguidos

From Our Home to Yours! (¡De nuestro hogar al suyo!) La 2ª Ceremonia Anual de los Premios Spotlight dará entrada en la Academia Spotlight a Henrique Andrade, Martin Pensa, ACE, Oz Rodríguez, Jessica Sterling, Damian Szeibert y Matt Villines.

LOS ÁNGELES, 24 de agosto de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Escuela de Cine de Los Ángeles (The Los Angeles Film School) llevará a cabo su 2ª ceremonia anual de los Premios Spotlight, que rinden homenaje a seis nuevos miembros de la Clase de 2020 de la Academia Spotlight. La celebración de este año se realizará en una ceremonia virtual con entrevistas en video y la participación como invitados especiales de líderes de la industria del entretenimiento de los Estados Unidos.