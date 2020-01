La exposición móvil de la ruta All of Us de los Institutos Nacionales de Salud viaja a Texas

AUSTIN, Texas, 24 de enero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La ruta All of Us (Todos nosotros) de los Institutos Nacionales de Salud visitará varias localidades de Texas durante enero y febrero para informar a las comunidades sobre la oportunidad de participar en una histórica iniciativa de investigación médica. La ruta All of Us es una exposición móvil interactiva concebida para compartir información sobre el programa de investigación All of Us, que se propone recolectar datos de salud de un millón de personas o más que viven en Estados Unidos, con la meta de acelerar la medicina de precisión.

La salud de una persona puede verse afectada por factores como la ubicación geográfica, la ocupación, la etnicidad, el historial de salud genético y otros. Al reunir datos de salud de un millón o más participantes, de todos los sectores de la sociedad, All of Us espera crear un recurso de datos con abundante diversidad —en particular de grupos que históricamente han tenido insuficiente representación en la investigación biomédica—, con el fin de darles a los investigadores un panorama más completo de los factores que influyen sobre la salud y las enfermedades.

Desde el comienzo de la gira en el verano de 2017, la ruta ha viajado a más de 38 estados y 110 comunidades de todo el país, y ha contribuido a inscribir a más de 7000 participantes en el programa. Actualmente, 8820 personas de Texas se encuentran entre las más de 319,000 personas que ya se han inscrito en el programa de investigación All of Us.

Se tiene previsto que la ruta haga 20 paradas en todo el estado entre mediados de enero y finales de febrero.

Enero 20-21, de 10 a. m. a 3 p. m.

Alianza Nacional para la Salud Hispana (National Alliance for Hispanic Health) y Universidad Texas A&M-Corpus Christi

La Palmera Mall

5488 South Padre Island Drive

Corpus Christi, TX 78411

Enero 22-24, de 10 a. m. a 4 p. m.

Alianza Nacional para la Salud Hispana y Universidad Texas A&M-Corpus Christi

6300 Ocean Drive

Curlew Plaza (frente al comedor)

Corpus Christi, TX 78412

Enero 28-30, de 10 a. m. a 4 p. m.

Enero 31, de 10 a. m. a 2 p. m.

Alianza Nacional para la Salud Hispana y Centro Olga Madrid de la YWCA

503 Castroville Road

San Antonio, TX 78237

Enero 24, de 10 a. m. a 3 p. m.

The Water Works en Buffalo Vayou Park (el evento se realizará en una tienda únicamente)

105 Sabine Street

Houston, TX 77007

Enero 25, de 10 a. m. a 4 p. m.

Festival del Año Nuevo Lunar de 2020

Centro Comunitario Chino (Chinese Community Center)

9800 Town Park Drive

Houston, TX 77036

Enero 29, de 10 a. m. a 4 p. m.

Brenda y John Duncan YMCA

10655 Clay Road

Houston, TX 77041

Enero 30, de 10 a. m. a 4 p. m.

Houston Texans YMCA

5202 Griggs Road

Houston, TX 77021

Enero 31-febrero 1, de 10 a. m. a 4 p. m.

Alianza Nacional para la Salud Hispana y Día de La Mujer Latina

Centro Multiservicios Hiram Clarke

3810 W. Fuqua Street

Houston, TX 77045

Febrero 2, horario por determinar

DREF y Universidad del Sur de Texas (Texas Southern University)

3100 Cleburne Street

Houston, TX 77004

Febrero 6, de 10 a. m. a 4 p. m.

Coalición para la Salud Asiática (Asian Health Coalition) y Centro Comunitario Chino

9800 Town Park Drive

Houston, TX 77036

Febrero 8, de 9 a. m. a 1 p. m.

Texas Farmers Market-Lakeline

11200 Lakeline Mall Drive

Cedar Park, Texas 78613

Febrero 9, de 10 a. m. a 2 p. m.

Texas Farmers Market-Mueller

4209 Airport Blvd

Austin, Texas 78723

Febrero 12, de 11 a. m. a 1 p. m.

Cumbre de Go Red for Women en San Antonio, en el Museo Witte

3801 Broadway Street

San Antonio, Texas 78209

Febrero 13, de 9 a. m. a 6 p. m.

Febrero 14, de 7:30 a. m. a 10:00 a. m.

Conferencia y Exposición de la Asociación de Hospitales de Texas (Texas Hospital Association) (el evento se realizará en el estand únicamente)

23808 Resort Parkway

San Antonio, TX 78261

Febrero 15, de 10 a. m. a 6 p. m.

Evento comunitario de la Biblioteca Pública Mission

3134 Roosevelt Avenue

San Antonio, TX 78214

Febrero 16

Por determinar

San Antonio, TX

Febrero 19-20, de 10 a. m. a 3 p. m.

Universidad de Texas-Campus de las Ciencias de la Salud

Visitors Parking Lot 6

One UTSA Circle

San Antonio, Texas 78249

Febrero 21

Por determinar

San Antonio, TX 78239

Febrero 22, de 1 p. m. a 6 p. m.

Febrero 23, de 12 p. m. a 6 p. m.

Festival Mardi Gras de Riverwalk (el evento se realizará en una tienda únicamente)

418 Villita Way

San Antonio, TX 78205

Febrero 22, de 9 a. m. a 12 p. m.

Alianza Nacional para la Salud Hispana y Casa del Rey Church

3685 Culebra Road

San Antonio, TX 78228

Para más información sobre las exposiciones de la ruta All of Us y actualizaciones del calendario, le rogamos visitar https://www.JoinAllofUs.org/tour.

Acerca del programa de investigación All of Us: La misión del programa de investigación All of Us es acelerar las investigaciones sobre la salud y los avances médicos, para facilitar la prevención, el tratamiento y la atención individualizados para todos nosotros. El programa colaborará con un millón o más personas de todo Estados Unidos para crear el recuso de datos biomédicos más diverso de su tipo, con el fin de ayudar a los investigadores a adquirir mejores perspectivas sobre los factores biológicos, ambientales y conductuales que influyen sobre la salud. Para más información, visite www.JoinAllofUs.org/tour y www.allofus.nih.gov.

