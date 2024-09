-La familia de Yerzhan Tatishev lucha por justicia: el asesino convicto podría ser liberado anticipadamente en Kazajstán

ASTANA, Kazajstán, 11 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- El Tribunal de la ciudad de Konayev, en el sureste de Kazajstán, decidirá el jueves 12 de septiembre si libera al asesino convicto Muratkhan Tokmadi de prisión, apenas seis años después de su condena de 10,5 años por el asesinato del destacado empresario kazajo Yerzhan Tatishev, ex presidente y consejero delegado del Banco Turan Alem ('BTA').

Tokmadi no fue liberado el 10 de agosto, como se había especulado previamente, tras las protestas ante el tribunal pidiendo justicia. Una multitud de voces, entre ellas la familia de Tatishev, antiguos colegas y el exdirector del FBI de Estados Unidos Louis J. Freeh, que ha investigado el caso, dicen que es escandalosamente prematuro permitir que Tokmadi salga libre.

Tokmadi mató a Yerzhan Tatishev en 2004, pero se necesitaron 14 años para demostrar que Tatishev fue asesinado deliberadamente, y el tribunal finalmente condenó a Tokmadi en 2018. Al afirmar que el disparo fatal de escopeta que disparó durante una cacería había sido accidental, Tokmadi recibió inicialmente una sentencia corta por homicidio, evitando la prisión. Sin embargo, una investigación posterior mostró que Tokmadi, de hecho, había asesinado deliberadamente a Tatishev, supuestamente actuando por orden del ahora deshonrado empresario y ex político Mukhtar Ablyazov.

En 2017, Tokmadi concedió una entrevista televisiva en la que admitió su complicidad en el crimen y su papel en la subversión de la justicia mediante el pago de sobornos para que el tiroteo pareciera un accidente.

Tras la muerte de Tatishev, Ablyazov asumió el control de BTA, en aquel momento el mayor banco privado de Kazajstán. Bajo el control de Ablyazov, BTA fue defraudada por más de 6.000 millones de dólares y entró en proceso de reestructuración por quiebra. Ablyazov huyó de Kazajstán y sigue afrontando cargos.

Louis J. Freeh, exdirector del FBI e investigador que actúa en nombre de la familia Tatishev, declaró:

"Muratkhan Tokmadi es un asesino convicto que cumple una condena parcial de sólo seis años de prisión, lo que contradice los valores morales de Kazajstán y la justicia natural y el estado de derecho. La liberación temprana de los delincuentes de la prisión tiene como objetivo ayudar a su rehabilitación en la sociedad, evitar la reincidencia y proteger así a las comunidades en las que son liberados.

"Tokmadi ahora no admite ninguna culpa, no expresa ningún remordimiento y no tiene ningún respeto por la ley. No se trata de un recluso que deba ser liberado de la prisión antes de tiempo. En cambio, debido a la naturaleza extremadamente grave de su crimen, Tokmadi debería cumplir su condena completa de 10,5 años. También debería ser obligado a testificar contra Ablyazov y los otros conspiradores que planearon este asesinato atroz y la toma de control de BTA".