Le bureau de la famille de Yerzhan Tatishev lutte pour la justice : Un assassin condamné pourrait bénéficier d'une libération anticipée au Kazakhstan

ASTANA, Kazakhstan, 11 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le tribunal de la ville de Konayev, dans le sud-est du Kazakhstan, décidera jeudi 12 septembre de libérer ou non Muratkhan Tokmadi de prison, six ans seulement après avoir purgé sa peine de 10,5 ans pour le meurtre de l'éminent homme d'affaires kazakh Yerzhan Tatishev, ancien président-directeur général de la Bank Turan Alem (« BTA »).

M. Tokmadi n'a pas été libéré le 10 août, comme on l'avait supposé, à la suite de protestations devant le tribunal pour que justice soit rendue. De nombreuses voix, dont celle de la famille de Tatishev, d'anciens collègues et de l'ancien directeur du FBI Louis J. Freeh, qui a enquêté sur l'affaire, estiment qu'il est scandaleusement tôt pour laisser Tokmadi en liberté.

Tokmadi a tué Yerzhan Tatishev en 2004, mais il a fallu 14 ans pour prouver que Tatishev avait été délibérément assassiné. Le tribunal a finalement condamné Tokmadi en 2018. En affirmant que le coup de fusil fatal qu'il a tiré lors d'une partie de chasse était accidentel, Tokmadi a d'abord été condamné à une courte peine pour homicide involontaire, ce qui lui a permis d'éviter la prison. Cependant, une enquête plus approfondie a montré que Tokmadi avait en fait délibérément assassiné Tatishev, soi-disant sur ordre de l'homme d'affaires et ancien politicien Mukhtar Ablyazov, aujourd'hui en disgrâce.

Tokmadi a donné une interview télévisée en 2017 dans laquelle il a admis sa complicité dans le crime et son rôle dans la subversion de la justice en versant des pots-de-vin pour faire passer la fusillade pour un accident.

Après la mort de Tatishev, Ablyazov a pris le contrôle de la BTA, qui était à l'époque la plus grande banque privée du Kazakhstan. Sous le contrôle d'Ablyazov, la BTA a été escroquée de plus de 6 milliards de dollars et a été mise en faillite. Ablyazov a ensuite fui le Kazakhstan et continue de faire l'objet de poursuites.

Louis J. Freeh, ancien directeur du FBI et enquêteur agissant pour le compte de la famille Tatishev, a déclaré :

« Muratkhan Tokmadi a été condamné pour meurtre et assassinat. Le fait de purger une peine partielle de seulement six ans de prison est contraire aux valeurs morales du Kazakhstan, à la justice naturelle et à l'État de droit. La libération anticipée des criminels est destinée à faciliter leur réinsertion dans la société, à prévenir la récidive et à protéger ainsi les communautés dans lesquelles ils sont libérés.

« Tokmadi ne reconnaît aujourd'hui aucune culpabilité, n'exprime aucun remords et n'a aucun respect pour la loi. Il ne s'agit pas d'un détenu qui devrait bénéficier d'une libération anticipée. Au contraire, en raison de la nature extrêmement grave de son crime, Tokmadi devrait purger la totalité de sa peine de 10,5 ans. Il devrait également être tenu de témoigner contre Ablyazov et les autres conspirateurs qui ont planifié ce meurtre odieux et la prise de contrôle de la BTA ».