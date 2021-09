La famille de Jean-Michel Basquiat annonce que Sir David Adjaye OBE sera le concepteur de l'exposition Jean-Michel Basquiat: King Pleasure©, et dévoile également les détails des thèmes et des environnements de l'exposition. L'exposition ouvrira ses portes le 9 avril 2022 au Starrett-Lehigh Building, un bâtiment emblématique de New York

KINGS COUNTY - Cette section donne un aperçu de l'enfance de Jean-Michel à Brooklyn et à Porto Rico. Elle comprendra une évocation environnementale de la maison d'enfance de Jean-Michel, des documents éphémères et des œuvres de Jean-Michel, notamment des bulletins d'information de City-as-School, des carnets de croquis, des notes et effets personnels, des films familiaux, des entretiens avec des membres de la famille, des premiers dessins et sculptures.

WORLD FAMOUS - Cette section décrit le succès fulgurant de Jean-Michel à ses débuts, y compris les expositions personnelles à New York et Los Angeles en 1982, ainsi que le fait qu'il soit le plus jeune des 176 artistes exposés à la Documenta 7 à Kassel, en Allemagne. Cette section comprend des peintures et d'autres documents éphémères.

IDEAL - 57 Great Jones Street Studio (August 1983)Studio Recreation- Le studio de Jean-Michel à Great Jones Street sera recréé et comprendra des peintures, des dessins, des croquis, des effets personnels, ses meubles, sa bicyclette (son principal moyen de transport puisqu'il avait du mal à attraper un taxi), ainsi que ses collections de cassettes vidéo et de livres.

ART GALLERY - Cette section consistera en plusieurs galeries thématiques comprenant environ 100 peintures et dessins. Toutes les œuvres sont la propriété de la succession et la plupart d'entre elles n'ont jamais été vues auparavant.

PALLADIUM - En 1985, Jean-Michel a créé deux tableaux, Nu-Nile et Untitled, pour l'espace VIP de la boîte de nuit emblématique de New York, le Palladium, la Michael Todd Room. L'exposition recréera cet espace, avec vidéo et bande sonore. Cette galerie présente également la participation de Jean-Michel à la scène des clubs.

PLACE JEAN-MICHEL BASQUIAT - Cette galerie contiendra des récits oraux de membres de la famille de Jean-Michel et d'un cercle d'amis proches, ainsi que des prix et des expositions posthumes.

Sir David Adjaye OBE est un architecte ghanéo-britannique de renommée internationale, célèbre pour son utilisation ingénieuse des matériaux, son talent de sculpteur et sa vision singulière. Il est le fondateur d'Adjaye Associates, qui opère à l'échelle mondiale avec des studios à Accra, Londres et New York. Son plus grand projet à ce jour est le National Museum of African American History & Culture à Washington, DC. En outre, David Adjaye est connu pour ses fréquentes collaborations avec des artistes contemporains sur des installations et des expositions.

Sir David Adjaye déclare à propos de son travail sur Jean-Michel Basquiat: King Pleasure©, « La vision de ce projet, qui consiste à se réapproprier le récit de la vie et de l'œuvre de Basquiat et à jeter un nouvel éclairage sur un artiste qui n'est que partiellement compris, s'aligne profondément sur la mission de mon studio, qui consiste à utiliser le design comme un outil de narration. J'envisage l'exposition comme un voyage narratif intime qui ne se contente pas de présenter sa carrière d'avant-garde, mais qui cultive son esprit et sa mission à travers les yeux et les idées de sa propre famille. »

« Nous avons su presque instantanément que Sir David Adjaye était le partenaire idéal pour la conception de ce projet »,déclare Lisane Basquiat, « Il a compris et complété notre vision. Travailler avec lui et son équipe s'est avéré être exactement le type de collaboration que nous recherchions. »

Abbott Miller, du cabinet de design visionnaire Pentagram , a créé l'identité de l'exposition, les graphiques de l'exposition et le livre qui l'accompagne pour Jean-Michel Basquiat: King Pleasure©. Pentagram est un studio de design pluridisciplinaire détenu et dirigé de manière indépendante par un groupe de partenaires qui sont tous des designers en activité. Miller a développé une pratique hybride du design qui passe de la page à l'écran, aux environnements narratifs et architecturaux. Il a collaboré avec le Guggenheim Museum, l'Art Institute of Chicago et le Metropolitan Museum of Art et a réalisé des livres pour Matthew Barney, Louise Bourgeois, Nam June Paik, Matisse et les Rolling Stones, entre autres.

« Le cadre de l'exposition en tant que projet familial lui confère un point de vue incroyablement puissant, un objectif sans précédent pour voir ses œuvres », explique Miller.

La famille Basquiat produit l'exposition avec Ileen Gallagher, directrice de ISG Productions . ISG Productions est spécialisée dans la gestion, le développement créatif et la production d'expériences culturelles, ludiques et éducatives qui inspirent et informent. Ileen Gallagher a travaillé sur des projets marquants dans le domaine de la culture populaire et des arts : Clive Davis Gallery, NYU; Unzipped et Exhibitionism: The Rolling Stones, exposition itinérante ; Rock Style au Metropolitan Museum of Art.

Phillips a été annoncé comme le premier sponsor participant de Jean-Michel Basquiat: King Pleasure©.

Site officiel Jean-Michel Basquiat:King Pleasure©

