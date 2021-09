Sir David Adjaye OBE será el diseñador de la exposición Jean-Michel Basquiat: King Pleasure©

KINGS COUNTY - Esta sección ofrece una visión general de la infancia de Jean-Michel en Brooklyn y Puerto Rico. Incluirá una evocación ambiental de la casa de la infancia de Jean-Michel, material efímero y obras de Jean-Michel, incluyendo boletines de la Ciudad-Escuela, cuadernos de bocetos, notas y efectos personales, películas caseras, entrevistas con miembros de la familia, primeros dibujos y esculturas.

WORLD FAMOUS - Esta sección detalla el meteórico éxito inicial de Jean-Michel, que incluye exposiciones individuales en Nueva York y Los Ángeles en 1982, además de ser el más joven de los 176 artistas expuestos en Documenta 7 de Kassel (Alemania). Esta sección incluye pinturas y otros objetos efímeros.

IDEAL - 57 Great Jones Street Studio (Agosto 1983) Studio Recreation- Se recreará el estudio de Jean-Michel en Great Jones Street y se incluirán pinturas, dibujos, bocetos, efectos personales, sus muebles, su bicicleta (su principal medio de transporte, ya que tenía problemas para coger un taxi) y sus colecciones de vídeos y libros.

ART GALLERY - Esta sección constará de varias galerías organizadas temáticamente con aproximadamente 100 pinturas y dibujos. Todas las obras son propiedad del Patrimonio y la mayoría de ellas no se han visto nunca antes.

PALLADIUM - En 1985, Jean-Michel creó dos cuadros, Nu-Nile y Untitled, para la zona VIP del emblemático club nocturno neoyorquino Palladium, la Michael Todd Room. La exposición recreará este espacio incluyendo el vídeo y la banda sonora. Esta galería también muestra la participación de Jean-Michel en la escena de los clubes.

PLACE JEAN-MICHEL BASQUIAT - Esta galería contendrá historias orales de miembros de la familia de Jean-Michel y de un círculo cercano de amigos, así como premios y exposiciones póstumos

Sir David Adjaye OBE es un arquitecto ghanés-británico aclamado internacionalmente por su ingenioso uso de los materiales, su capacidad escultórica y su singular visión. Es el fundador de Adjaye Associates, que opera a nivel mundial con estudios en Accra, Londres y Nueva York. Su mayor proyecto hasta la fecha, el National Museum of African American History & Culture en Washington, DC. Además, David Adjaye es conocido por sus frecuentes colaboraciones con artistas contemporáneos en instalaciones y exposiciones.

Sir David Adjaye dijo sobre trabajar en Jean-Michel Basquiat: King Pleasure©, "La visión de este proyecto -recuperar la narrativa de la vida y la obra de Basquiat y arrojar nueva luz sobre un artista que sólo se conoce parcialmente- se alinea profundamente con la misión de mi estudio de utilizar el diseño como dispositivo para contar historias. Veo la exposición como un viaje narrativo íntimo que no sólo muestra su carrera pionera, sino que cultiva su espíritu y su misión a través de los ojos y las percepciones de su propia familia."

"Supimos casi al instante que Sir David Adjaye era el socio adecuado para el diseño de este proyecto," comentó Lisane Basquiat, "Entendió y complementó nuestra visión. Trabajar con él y su equipo ha resultado ser exactamente el tipo de colaboración que buscábamos."

Abbott Miller de la visionaria empresa de diseño Pentagram ha creado la identidad de la exposición, los gráficos de la misma y el libro que la acompaña para Jean-Michel Basquiat: King Pleasure©. Pentagram es un estudio de diseño multidisciplinar de propiedad independiente y dirigido por un grupo de socios que son todos diseñadores en activo. Miller ha desarrollado una práctica de diseño híbrida que va de la página a la pantalla y a los entornos narrativos y arquitectónicos. Ha colaborado con el Museo Guggenheim, el Instituto de Arte de Chicago y el Museo Metropolitano de Arte y ha realizado libros para Matthew Barney, Louise Bourgeois, Nam June Paik, Matisse y The Rolling Stones, entre otros.

"El hecho de que la exposición sea un proyecto familiar le confiere un punto de vista increíblemente poderoso, una lente realmente inédita a través de la cual ver sus obras," dijo Miller.

La familia Basquiat produce la exposición con Ileen Gallagher, Principal de ISG Productions . ISG Productions se especializa en la gestión, el desarrollo creativo y la producción de experiencias culturales, de entretenimiento y educativas que inspiran e informan. Gallagher ha trabajado en proyectos emblemáticos relacionados con la cultura popular y las artes, como: Clive Davis Gallery, NYU; Unzipped and Exhibitionism: The Rolling Stones, exposición itinerante; Rock Style en el Metropolitan Museum of Art.

