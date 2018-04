La FDI publie un livre blanc et un guide pratique traitant du problème mondial des maladies parodontales

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160831/402993LOGO )



« Les maladies parodontales, plus communément appelées maladies des gencives, font partie des maladies les plus courantes, affectant jusqu'à 50 % de la population adulte dans le monde », a déclaré le Dr Kathryn Kell, présidente de la FDI. « Ces maladies ne doivent pas être prises à la légère, d'autant que nous savons qu'elles ont un lien significatif avec d'autres problèmes de santé. Nous devons mettre en place des stratégies de prévention qui seront encouragées par les professionnels de la santé bucco-dentaire et les professionnels de la santé de manière générale. »

Le Livre blanc sur la prévention et la gestion des maladies parodontales pour une bonne santé bucco-dentaire et générale (White Paper on Prevention and Management of Periodontal Diseases for Oral Health and General Health) offre aux professionnels de la santé bucco-dentaire un résumé complet, mais succinct des principaux problèmes associés à la prévalence mondiale et à l'impact des maladies parodontales. Il aborde également l'étiologie et la pathogenèse, la prévention, le diagnostic et le traitement de ces maladies, et identifie les défis principaux pour s'attaquer au problème des maladies parodontales.

Le document intitulé Santé et maladies parodontales - Un guide pratique pour réduire le fardeau mondial des maladies parodontales (Periodontal Health and Disease - A practical guide to reduce the global burden of periodontal disease) est basé sur les réflexions du livre blanc et du Forum mondial de la santé bucco-dentaire 2017 de la FDI, qui a principalement porté sur la santé bucco-dentaire dans le monde. Ce guide aborde la question de la santé bucco-dentaire et pose le contexte pour combattre le fardeau mondial des maladies parodontales. Il fournit des conseils pratiques pour aider les associations dentaires nationales à concevoir, mener et évaluer des campagnes de sensibilisation qui permettront de promouvoir la mise en œuvre de politiques visant à prévenir et gérer les maladies parodontales.

« Nous sommes très satisfaits du résultat de ces publications », a déclaré le professeur Lijian Jin, président du groupe de travail GPHP. « Le livre blanc établit un plan d'action pour la prévention et la gestion des maladies parodontales. Le guide pratique aide les professionnels de la santé bucco-dentaire à établir des objectifs de sensibilisation qui toucheront les responsables politiques et contribue à la mise en œuvre de campagnes réussies. Nous espérons que ces documents seront largement utilisés par nos pairs et contribueront à l'amélioration de la santé parodontale dans le monde. »

Les maladies parodontales sont largement évitables et représentent un problème majeur pour la santé bucco-dentaire dans le monde. Elles prennent d'abord la forme d'une gingivite (inflammation des gencives) et peuvent évoluer en une parodontite (détruisant les tissus de soutien et les os de l'organe dentaire). Elles sont également étroitement liées à des maladies non transmissibles, avec lesquelles elles ont certains facteurs de risque en commun (mauvaise alimentation, usage de tabac, consommation excessive d'alcool).

Le livre blanc vient d'être inclus dans le numéro d'avril de l'International Dental Journal de la FDI. Le livre blanc et le guide pratique sont disponibles gratuitement sur le site web de la FDI et des copies papier seront distribuées lors du Congrès dentaire mondial de la FDI à Buenos Aires, en Argentine. Le GPHP est un projet impliquant plusieurs partenaires et soutenu par Electro Medical Systems (EMS), GlaxoSmithKline (GSK) et Procter & Gamble (P&G).

