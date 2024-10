La fecha límite de IMLS para subvenciones para apoyar proyectos sobre historia y cultura latina estadounidense es el 15 de noviembre

Se anima a los pequeños museos, instituciones culturales y socios universitarios a presentar su solicitud

WASHINGTON, 10 de octubre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Junto con el Mes de la Herencia Hispana, el Institute of Museum and Library Services (IMLS) insta a los pequeños museos, instituciones culturales y universidades a solicitar más de $ 6 millones en subvenciones para apoyar programas diseñados para elevar las voces, la historia y la cultura latinas. La solicitud de Museum Grants for American Latino History and Culture (ALHC) cierra el 15 de noviembre de 2024.

Institute of Museum and Library Services

El programa apoya proyectos que desarrollan la capacidad de museos, instituciones culturales y universidades para preservar y celebrar la cultura, la historia y el patrimonio latinos, servir a sus diversas comunidades y formar fuerzas de trabajo profesionales. La subvención proporcionará apoyo financiero crítico para recopilar, preservar y compartir las diversas historias y culturas de la experiencia latina estadounidense.

Las subvenciones de ALHC oscilan entre $ 5.000 y $ 500.000. Ningún museo o programa es demasiado grande o demasiado pequeño para recibir fondos, e IMLS alienta particularmente las solicitudes de organizaciones que nunca han recibido una subvención federal.

"Estas becas son una oportunidad para que los pequeños museos, instituciones culturales y universidades aumenten sus colecciones y su capacidad, así como una forma de promover la equidad y la inclusión en el campo de los museos", dijo Laura Huerta Migus, Subdirectora de Servicios Museísticos del IMLS. "La cultura latina ha jugado un papel fundamental en la formación de la historia y la identidad de los Estados Unidos. A través de este programa de subvenciones, IMLS quiere empoderar a las organizaciones de todos los tamaños y capacidades para garantizar que las diversas historias se cuenten con autenticidad y precisión ".

IMLS ofrece asistencia a las organizaciones que están considerando solicitar las subvenciones de ALHC, incluido un sitio web con información, recursos, seminarios web grabados, ejemplos de proyectos y un número de contacto para asistencia personalizada.

Acerca del Institute of Museum and Library Services

El Institute of Museum and Library Services es la principal fuente de apoyo federal para las bibliotecas y museos de la nación. Avanzamos, apoyamos y empoderamos a los museos, bibliotecas y organizaciones relacionadas de Estados Unidos a través de la concesión de subvenciones, la investigación y el desarrollo de políticas. IMLS imagina una nación donde las personas y las comunidades tengan acceso a museos y bibliotecas para aprender e inspirarse en la información confiable, las ideas y las historias que contienen sobre nuestro diverso patrimonio natural y cultural. Para obtener más información, visite www.imls.gov y síganos en Facebook y LinkedIn.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2313742/Institute_of_Museum_and_Library_Services.jpg

FUENTE Institute of Museum and Library Services