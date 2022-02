La Federación Dental Internacional (FDI) lanza el reto "Mouth Proud" (orgulloso de su boca) y plantea la pregunta: "¿Cómo cuida su salud bucodental?"

El reto nos une a todos para celebrar el Día Mundial de la Salud Bucodental 2022 que se llevará a cabo el 20 de marzo, y nos invita a compartir fotos y videos divertidos en los que cada uno muestre cómo cuida su salud bucodental para lograr su felicidad y bienestar y cómo inspira a otras personas a hacer lo mismo

GINEBRA, 2 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Para celebrar el Día Mundial de la Salud Bucodental 2022, la Federación Dental Internacional (FDI) invita a todas las personas a participar del reto #MouthProudChallenge y asume el compromiso de priorizar la salud bucodental al capturar este momento con la herramienta en línea #MouthProud para crear pósters personalizados o los filtros Mouth Proud para redes sociales (disponibles en Instagram y Facebook).

Todos pueden demostrar su compromiso con la buena salud bucodental usando el marco #MouthProud en un video o imagen mientras, por ejemplo, se cepillan los dientes o utilizan la seda dental correctamente, reducen el consumo de golosinas azucaradas, ingieren alimentos saludables o visitan al odontólogo para una revisión. Los profesionales de la salud bucodental se pueden involucrar para amplificar lo que ya hacen: lograr que los pacientes estén orgullosos de sus bocas para lograr una mejor calidad de vida. Pueden usar el marco para demostrar buenas prácticas de higiene bucodental, corregir las técnicas de cepillado dental o simplemente compartir el destello de una sonrisa natural que pueda animar a alguien. Se invita a los participantes a nominar a cuatro amigos o colegas para que se involucren en este movimiento digital.

La mala salud bucodental afecta a casi 3.500 millones de personas en todo el mundo con consecuencias de largo alcance, pero las personas no se dan cuenta de cómo una boca poco saludable puede tener un impacto severo en sus vidas causando gran dolor y sufrimiento, lo que deteriora la calidad de vida. En el marco de su campaña de tres años "Be Proud of Your Mouth", la FDI espera motivar a las personas a valorar y cuidar sus bocas y comprender que, al hacerlo, también ayudan a proteger su felicidad y bienestar. Porque el objetivo de una vida feliz nos une a todos.

"Todos pueden tomar medidas personales en este Día Mundial de la Salud Bucodental para ayudar a iniciar una nueva tendencia en aras de la felicidad y el bienestar", afirmó la profesora Ihsane Ben Yahya, presidenta del FDI. "Unámonos a escala global para generar conciencia, mejorar la educación e impulsar la acción personal y colectiva sobre la importancia de la salud bucodental para todos".

La FDI se enorgullece en anunciar a Align Technology y Dentsply Sirona como nuevos socios en la campaña Be Proud of Your Mouth: for your happiness and well-being (Orgulloso de su boca, por su felicidad y bienestar), quienes se unirán a Unilever, socio de larga data de la FDI, para apoyar la campaña. Además, Listerine® se une al programa de cuidado de la salud bucodental Wrigley como nuevo promotor global.

"El Día Mundial de la Salud Bucodental no sería posible sin el apoyo de nuestros socios y promotores globales. Es solo mediante el trabajo conjunto de todas las partes interesadas clave que podemos tener la esperanza de proteger la salud oral de las poblaciones a nivel mundial", afirmó la profesora Ihsane Ben Yahya, presidenta del FDI.

Prepárese para estar #MouthProud por su felicidad y bienestar. Visite http://www.worldoralhealthday.org y utilice la gran cantidad de recursos que están disponibles sin costo. Visite la página https://www.worldoralhealthday.org/mouthproudchallenge para obtener más información sobre cómo puede participar en el #MouthProudChallenge.

Acerca del Día Mundial de la Salud Bucodental

El Día Mundial de la Salud Bucodental (WOHD), celebrado cada año el 20 de marzo, fue lanzado por la Federación Dental Internacional (FDI) para crear conciencia global sobre la prevención y el control de las enfermedades bucales.

Acerca de la Federación Dental Internacional (FDI)

La Federación Dental Internacional (FDI) es el principal organismo representativo de más de un millón de odontólogos en todo el mundo. Su membresía incluye cerca de 200 asociaciones dentales nacionales y grupos especializados de más de 130 países. La FDI tiene la visión de llevar al mundo a una salud bucodental óptima.

FUENTE FDI World Dental Federation

