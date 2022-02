La Fédération dentaire internationale lance le défi « Mouth Proud » et vous pose la question : « comment prenez-vous soin de votre santé bucco-dentaire ? »

Le défi vise à réunir les gens pour célébrer la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire 2022, qui aura lieu le 20 mars, en leur demandant de partager des photos et des vidéos amusantes montrant comment ils prennent soin de leur santé bucco-dentaire pour leur bonheur et leur bien-être, et d'inspirer les autres à faire de même.

GENÈVE, 2 février 2022 /PRNewswire/ -- Pour célébrer la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire 2022, la Fédération dentaire internationale (FDI) invite tout le monde à participer au défi #MouthProudChallenge et à s'engager personnellement à donner la priorité à sa santé bucco-dentaire en immortalisant cet instant à l'aide de l'outil d'affichage personnalisé #MouthProud ou des filtres sur les réseaux sociaux de Mouth Proud (disponibles sur Instagram et Facebook).

Les internautes peuvent montrer leur engagement en faveur d'une bonne santé bucco-dentaire en utilisant le hashtag #MouthProud dans une vidéo ou une photo, par exemple en se brossant les dents et en utilisant du fil dentaire, en arrêtant les friandises sucrées, en mangeant un repas sain ou en se rendant chez le dentiste pour un examen de contrôle. Les professionnels de la santé buccodentaire peuvent également s'impliquer pour appuyer le travail qu'ils font déjà : rendre les patients fiers de leur bouche pour une meilleure qualité de vie. Ils peuvent utiliser le hashtag pour montrer les bonnes pratiques d'hygiène buccodentaire, corriger les techniques de brossage de dents ou simplement afficher un sourire naturel pour remonter le moral de quelqu'un. Les participants sont invités à nominer quatre amis ou collègues pour participer à cet événement numérique.

Une mauvaise santé bucco-dentaire affecte près de 3,5 milliards de personnes dans le monde, avec des conséquences considérables. Pourtant, les gens ne réalisent pas à quel point une bouche en mauvaise santé peut avoir un impact sévère sur leur vie, en causant des douleurs et des souffrances importantes, avec pour conséquence une qualité de vie altérée. Dans le cadre de sa campagne de trois ans « Soyez fiers de votre bouche », la FDI espère motiver les gens à valoriser et à prendre soin de leur bouche et à comprendre qu'en agissant ainsi, ils contribuent également à protéger leur bonheur et leur bien-être. Parce que la quête d'une vie heureuse nous unit tous.

« Chacun peut agir à son niveau en cette Journée mondiale de la santé bucco-dentaire pour contribuer à lancer une nouvelle tendance au service du bonheur et du bien-être », a déclaré le Président de la FDI, le Pr Ihsane Ben Yahya. « Rassemblons-nous à l'échelle mondiale pour sensibiliser, améliorer l'éducation et stimuler les initiatives personnelles et collectives sur l'importance de la santé bucco-dentaire pour tous. »

La FDI est fière d'annoncer deux nouveaux partenaires pour la campagne Soyez fiers de votre bouche – pour votre bonheur et votre bien-être : Align Technology et Dentsply Sirona, qui se joindront à Unilever, partenaire de longue date de la FDI, pour soutenir la campagne. En outre, Listerine® rejoint le programme de santé bucco-dentaire de Wrigley en tant que nouveau soutien mondial.

« La Journée mondiale de la santé bucco-dentaire ne serait pas possible sans le soutien de nos partenaires et soutiens mondiaux. Ce n'est qu'en faisant travailler ensemble tous les acteurs clés que nous pouvons espérer protéger la santé bucco-dentaire des populations dans le monde », a déclaré le Président de la FDI, le Professeur Ihsane Ben Yahya.

Préparez-vous à être fiers de votre bouche, en utilisant le hashtag #MouthProud pour votre bonheur et votre bien-être. Rendez-vous sur le site http://www.worldoralhealthday.org et utilisez les nombreuses ressources qui y sont disponibles gratuitement. Consultez la page https://www.worldoralhealthday.org/mouthproudchallenge pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez participer au défi #MouthProudChallenge.

