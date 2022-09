La Fédération Dentaire Internationale (FDI) lance une boîte à outils sur la manière de rendre l'odontologie plus durable

Les cabinets dentaires peuvent utiliser ces outils comme un guide pour rendre leur travail plus durable sur le plan environnemental et, en suivant les progrès accomplis, ils peuvent obtenir des prix de reconnaissance pour leurs efforts.

GENÈVE, 12 septembre 2022 /PRNewswire/ -- La Fédération Dentaire Internationale (FDI) a lancé aujourd'hui un kit d'outils pour une odontologie durable , afin d'aider les cabinets dentaires à comprendre les mesures qu'ils peuvent prendre pour garantir que leur travail est écologiquement durable. En fournissant aux dentistes et aux équipes dentaires les outils et les stratégies pour mettre en œuvre des pratiques plus écologiques, ainsi que pour suivre les progrès, la FDI espère contribuer à réduire l'impact environnemental de la profession de manière tangible.

Le kit d'outils a été développé suite à la publication d'une déclaration de consensus sur les soins de santé bucco-dentaire écologiquement durables , plus tôt cette année, qui décrit les défis et les solutions pour améliorer la durabilité en odontologie. Elle reconnaît également que le secteur de la santé bucco-dentaire a la responsabilité de fournir des soins durables sur le plan environnemental sans compromettre le bien-être des patients.

« Les dentistes et les équipes dentaires peuvent jouer un rôle actif dans la réduction de l'impact environnemental de l'odontologie, tout en préservant des soins optimaux pour les patients. Ce kit d'outils pour une odontologie durable en ligne est un pas en avant pour aider les cabinets dentaires à adopter des mesures visant à réduire leur empreinte carbone », a déclaré le Pr Ihsane Ben Yahya, présidente de la FDI. Et de poursuivre : « J'espère que notre travail d'aujourd'hui aura un impact positif sur nos générations futures afin qu'elles puissent profiter d'une vie et d'une planète saines. »

Le kit d'outils a été élaboré dans le cadre du projet « Durabilité en odontologie » de la FDI et consiste en une plateforme interactive qui guide les utilisateurs pour orienter leurs activités vers des pratiques plus durables en leur fournissant des solutions pratiques. Les dentistes et leurs équipes peuvent relever différentes séries de défis et obtenir des récompenses de bronze, d'argent ou d'or pour leur pratique. Les défis interactifs donneront aux équipes dentaires les outils nécessaires pour sensibiliser, mettre en œuvre des changements et devenir plus durables sur le plan environnemental. Les organisations et les cabinets dentaires du monde entier sont encouragés à s'inscrire et à faire des choix écologiques en équipe pour montrer leur engagement envers notre planète.

L'image est disponible sur AP Images ( http://www.apimages.com )

Contact pour les médias



Charanjit Jagait, directrice de la communication et de la promotion de la FDI



[email protected] | Tél. : +41 797967613

À propos de la FDI (Fédération dentaire internationale)



La Fédération dentaire internationale est le principal organe représentatif de plus d'un million de chirurgiens-dentistes dans le monde. Elle compte parmi ses membres quelque 200 associations dentaires nationales et groupes de spécialistes dans plus de 130 pays. La FDI a pour objectif de conduire le monde vers une santé bucco-dentaire optimale. https://www.fdiworlddental.org/ ; facebook.com/FDIWorldDentalFederation ; twitter.com/FDIWorldDental ; https://www.linkedin.com/company/fdiworlddentalfederation

À propos du projet Durabilité en odontologie



Le projet Durabilité en odontologie de la FDI a été mis en place pour motiver et inspirer l'engagement à réduire l'empreinte collective CO 2 de l'odontologie, en ciblant les praticiens, les patients et la chaîne d'approvisionnement elle-même. Le projet produira une série d'outils et de ressources qui permettront aux cabinets dentaires et aux patients d'être plus respectueux de l'environnement. La déclaration de consensus a été élaborée dans le cadre d'une collaboration entre plusieurs parties prenantes et a donné lieu à l'élaboration d'une boîte à outils en ligne pour une odontologie durable afin d'aider les cabinets dentaires à réduire leur impact environnemental. Un engagement pour une dentisterie durable est également en cours d'élaboration. Il fournira des lignes directrices et des objectifs pour parvenir à une procédure d'achat et d'approvisionnement durabhttp://www.fdiworlddental.org/sustainability-dentistryle. Les cosignataires de la chaîne d'approvisionnement sont encouragés à signer l'engagement.

Le projet est soutenu par nos partenaires fondateurs : Colgate, HALEON, Dentsply Sirona, Procter & Gamble et TePe. www.fdiworlddental.org/sustainability-dentistry

SOURCE FDI World Dental Federation