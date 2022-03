La Fédération moldave de football et Starlizard Integrity Services font à nouveau équipe pour lutter contre le trucage de matchs

LONDRES, 22 mars 2022 /PRNewswire/ -- La Fédération moldave de football (FMF) et Starlizard Integrity Services (SIS) ont annoncé un nouveau partenariat de 12 mois axé sur la lutte des matchs truqués en Moldavie.

Ce partenariat fait suite au succès du premier contrat conclu entre les deux entités l'année dernière, au cours duquel SIS a aidé la FMF à mener à bien une enquête contre le trucage de matchs. À la suite de cette enquête, le FC Floresti, équipe moldave, a été rétrogradé de la première division du pays en janvier 2022.

SIS associe des connaissances approfondies sur le comportement des marchés de paris à des analyses et des recherches détaillées sur les performances sur le terrain, ce qui la place dans une position idéale pour identifier les matchs présumés ou potentiellement truqués. Dans le cadre de l'accord renouvelé, SIS continuera à fournir gratuitement à la FÐF un service d'alerte dédié, qui informera l'instance dirigeante des tendances suspectes en matière de paris ou des performances douteuses d'équipes ou de joueurs de football moldaves. En outre, le SIS sera disposé à enquêter sur des allégations spécifiques de manipulation de matchs en Moldavie, en travaillant en étroite collaboration avec la FMF sur ces enquêtes.

Evgheni Zubic, responsable de l'intégrité de la FMF, a déclaré : « Nous sommes ravis de continuer à travailler avec Starlizard Integrity Services, qui s'est révélé être un partenaire précieux et un allié important dans la lutte contre les matches truqués. Nous avons déjà énormément bénéficié de leur solide connaissance des marchés des paris et de leur expertise dans l'identification des schémas de paris suspects et du comportement des équipes ou des joueurs. Le renouvellement de l'accord avec SIS nous permettra de tirer parti de notre collaboration fructueuse et de renforcer davantage nos efforts pour préserver la transparence du football moldave ».

Affy Sheikh, responsable de Starlizard Integrity Services, a commenté : « La FMF s'est engagée à sauvegarder l'intégrité du football moldave et nous avons le privilège de la seconder à nouveau dans cette démarche. Cela illustre une fois de plus nos collaborations fructueuses avec les instances dirigeantes sportives du monde entier, où nous fournissons gratuitement nos services de surveillance, d'analyse et d'alerte dans le cadre de notre propre engagement visant à éradiquer la manipulation des matchs dans le football et le sport en général ».

À propos de la Fédération moldave de football

La Fédération moldave de football est l'organe directeur du football en Moldavie. Créée il y a 30 ans, elle a pour objectif de promouvoir, protéger et développer le football en Moldavie. Elle organise toutes les ligues de football du pays, y compris la division nationale moldave de haut niveau, ainsi que l'équipe nationale de football de Moldavie.

À propos de Starlizard Integrity Services

Starlizard Integrity Services (SIS) est la division spécialisée dans l'intégrité de Starlizard, société de conseil en paris sportifs basée à Londres. La connaissance approfondie du sport et des performances sportives dont dispose Starlizard, ainsi que sa participation active aux marchés des paris, lui confèrent une perspective unique, qui lui permet de savoir mieux que quiconque dans le monde quand les marchés des paris et les compétitions sportives semblent faussés. Starlizard produit des services d'intégrité indépendants pour les organes directeurs et les associations sportives depuis 2010, et a créé SIS en 2017 en tant que ressource dédiée pour se concentrer entièrement sur cette activité. En associant sa connaissance approfondie du fonctionnement des marchés de paris à des analyses et des recherches détaillées des performances sur le terrain, SIS est dans une position idéale pour identifier les matchs et les modèles de paris suspects. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.starlizardintegrity.com

Contact :

Starlizard Integrity Services, The Iceworks, 34-36 Jamestown Road, London, NW1 7BY

+44 (0) 20 3014 9800

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1770598/Starlizard_Integrity_Services_Logo.jpg

SOURCE Starlizard Integrity Services